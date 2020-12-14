По информации волонтеров, на традиционной акции пенсионеров в Минске задержано около 80 человек

По информации волонтеров, на традиционном Марше мудрости с участием пенсионеров в Минске 14 декабря задержано около 80 человек.





Как сообщает телеграм-канал «Списки задержанных», в Ленинское РУВД с площади Независимости доставили 40 человек. Лидер общественного объединения пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко сумела позвонить из РУВД и сообщить, что вместе с ней в отделении находится около четырех десятков участников марша. Все они ждут оформления. Зелко оставила сообщение о своем задержании также в «Фейсбуке».

В Октябрьском РУВД находятся еще 35-40 участников акции. «Стоит "скорая" рядом для подстраховки на случай давления. Задержанные сидят внутри, в хорошем настроении, поют песни», — пишет ТК «Списки задержанных».

Силовики сегодня помешали проведению традиционного Марша мудрости. Они окружили собравшихся на площади Независимости людей, которые водили хоровод.

Телеграм-каналы разместили фотографии и видеозаписи, на которых видно, как силовики окружили и затолкали людей, в основном пожилых, в автобусы. Сотрудник милиции в форме в это время в мегафон повторял: «Уважаемые граждане, пройдите в автобус!»

Сообщалось, что активистов Яна Гриба (84 года) и Нину Багинскую (73) отпустили, остальных повезли в РУВД.

Марш пенсионеров проходит в Минске еженедельно с 5 октября.