Бывшая могилевская чиновница пожаловалась в суде на КГБ и условия в СИЗО

Бывшего начальника управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову обвиняют в получении взяток от руководителей ЗАО «Лазерные шоу-системы» и частной компании «Арт Концерт».





По версии следствия, Жаббарова лоббировала их интересы, чтобы они получали заказы на участие в организации культурно-массовых мероприятий, проводимых горисполкомом. С 2015 по 2020 год чиновнице было передано более 31 тысячи рублей. Следствие выявило 8 эпизодов получения от бизнесменов денег, которые она тратила на личные нужды.

Ирину Жаббарову назначили начальником управления культуры горисполкома 1 июня 2018 года. Ранее она также работала в городской администрации и была заместителем начальника отдела культуры. После его реорганизации несколько лет работала в Могилевском колледже искусств, откуда вернулась на чиновницкую должность в горисполкоме. Жаббарова подчинялась его председателю Владимиру Цумареву и заместителю председателя Андрею Кунцевичу, который сейчас является заместителем главы администрации Лукашенко.

Ирина Жаббарва была задержана 13 марта 2020 года сотрудниками КГБ, ее два месяца держали в Минске в следственном изоляторе. Перед задержанием с ней встречался директор ЗАО «Лазерные Шоу-Системы» Александр Лексаков. Он вручил чиновнице рекламный буклет своей организации, в котором оказалось 550 рублей.

Лексаков обвиняется в даче взятки. Он признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. По его словам, Жаббаровой впервые передал деньги в 2016 году. Свои показания он подтвердил в суде.

Согласно материалам дела, в ходе следствия Ирина Жабарова признала свою вину, раскаялась и пообещала вернуть деньги, полученные незаконным путем.

На суде она отказалась от признательных показаний и заявила, что давала их под психологическим давлением в следственном изоляторе КГБ. Подсудимая отметила, что руководитель оперативного управления КГБ и его подчиненные требовали от нее признания вины.

Она настаивала, что «почти 2 месяца ее держали одну в камере без туалета», без средств женской гигиены и среди ночи подымали и требовали подписывать бумаги. Ей говорили, что она «все ровно будет сидеть» и что «у нее статья будет». Следователи, например, упомянули, что Лексаков все признал в течение четырех часов. Подсудимая отмечала, что суммы взяток, которые фигурируют в материалах дела «оперативники назвали в первую ночь ее задержания».

По словам Жаббаровой, ей обещали, что дадут позвонить родственникам, если она признает себя виновной.

«Это было нечеловеческое отношение ко мне как к гражданину Республики Беларусь», — плача говорила подсудимая. Она утверждала, что в изоляторе у нее «не было никаких прав».

По словам Жаббаровой, она согласилась на досудебное соглашение, так как ей обещали освобождение и 3 года ограничения свободы без отправки в исправительное учреждение. Она утверждала, что написала заявление о признании вины под диктовку оперативников в присутствии адвоката, с которым она позже расторгла договор на защиту. С новым адвокатом она изменила свою позицию, хотя следователи предупредили ее, чтобы она «не смела изменять свои показания, потому что ей добавят срок».

В случае обвинительного приговора Ирине Жаббаровой грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности. Ее обвиняют в нарушении частей 1 и 2 статьи 430 Уголовного кодекса. Она находится под стражей. Суд не удовлетворил ходатайства о смягчении меры пресечения. Дело рассматривается в Октябрьском суде Могилева под председательством судьи Елены Селядцовой. Следующее заседание назначено на 16 декабря.