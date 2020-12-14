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О чем Тихановская договаривалась в Бундестаге
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
14 декабря Светлана Тихановская провела ряд встреч в Берлине.
Фото t.me/tsikhanouskaya
14 декабря экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась в Берлине с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот.
Как
На встречах с немецкими политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим.
— Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих. Также Тихановская подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих. В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff, — говорится в сообщении.
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14 декабря Светлана Тихановская провела ряд встреч в Берлине.
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