О чем Тихановская договаривалась в Бундестаге

Источник материала: Салiдарнасць

14 декабря Светлана Тихановская провела ряд встреч в Берлине.





Фото t.me/tsikhanouskaya

14 декабря экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась в Берлине с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот.

Как сообщает сайт политика, основной темой встреч стала помощь белорусам. Речь идет о поддержке репрессированных, раненных, тех, кто пытается получить необходимое лечение, а также семьям политических заключенных.

Es hat mich sehr gefreut & es war mir eine Ehre, heute erneut mit Sviatlana @Tsihanouskaya für ein Gespräch im Bundestag zusammenzukommen. Trotz des Wintereinbruchs in #Belarus bleiben die Menschen standhaft & protestieren friedvoll für ihr Recht auf Souveränität & #Demokratie . pic.twitter.com/zXS7EoTLvX — Norbert Röttgen (@n_roettgen) December 14, 2020

На встречах с немецкими политиками обсуждалась и резолюция Бундестага о поддержке Беларуси, а также возможные варианты давления на режим.

— Речь шла о точечных санкциях в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих. Также Тихановская подняла вопрос, могут ли немецкие компании по примеру норвежской Yara быть более активными и ставить условия в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, которые репрессируют рабочих. В частности, упоминались компании Siemens и Eickhoff, — говорится в сообщении.

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