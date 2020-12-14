Студенты в Минске помогут школьникам выбрать профессию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О науке доступно. Студенты Минска помогут школьникам определиться с будущими профессиями, сообщает «МИР 24».

«Основная идея технопарка состоит в том, что студенты в нем занимаются практической деятельностью, создают проекты, научные разработки, а школьники могут осваивать новые компетенции, то есть профориентироваться, определяться с тем, чем они хотят в будущем заниматься », – отметил руководитель технопарка Российского государственного социального университета Владимир Гальшин.

Главный принцип технопарка – баланс между теорией и практикой. Ученики будут не только слушать, но и работать с техникой. Аспиранты, магистры и бакалавры вуза смогут проходить здесь практику – преподавать ребятам, изучать современное оборудование и на основании этого писать свои дипломные работы.