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Студенты в Минске помогут школьникам выбрать профессию

14.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О науке доступно. Студенты Минска помогут школьникам определиться с будущими профессиями, сообщает «МИР 24».

«Основная идея технопарка состоит в том, что студенты в нем занимаются практической деятельностью, создают проекты, научные разработки, а школьники могут осваивать новые компетенции, то есть профориентироваться, определяться с тем, чем они хотят в будущем заниматься», – отметил руководитель технопарка Российского государственного социального университета Владимир Гальшин.

Главный принцип технопарка – баланс между теорией и практикой. Ученики будут не только слушать, но и работать с техникой. Аспиранты, магистры и бакалавры вуза смогут проходить здесь практику – преподавать ребятам, изучать современное оборудование и на основании этого писать свои дипломные работы.



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Теги: Минск
 
 
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На базе технопарка ученики будут изучать теорию и работать с приборами.
 
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