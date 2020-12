Источник материала: Tut.by

Сегодня в работе ряда сервисов Google произошел масштабный сбой — чуть менее часа в разных странах мира не были доступны ни YouTube, ни поиск, ни почта Gmail. Позже Google объяснил сегодняшний глобальный сбой техническими накладками — проблемами с квотой внутреннего хранилища. За это время пользователи Сети (в том числе и из Беларуси) успели создать массу шуток. Показываем несколько из них.