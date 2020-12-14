Кац на встрече с белорусами в Нью-Йорке: «Если Беларусь отключат от SWIFT, есть риск потерять солидарность»

Источник материала: Tut.by

Осенью YouTube-канал Максима Каца посмотрело более миллиона уникальных интернет-пользователей из Беларуси. В настоящее время политик и блогер находится в США. В воскресенье, 13 декабря, Максим Кац посетил пикет в поддержку белорусских политзаключенных в Нью-Йорке, организованный Facebook-группой «Беларусы ЗША: Разам лягчэй». Белорусы пришли в Вашингтон-Сквер с детьми, собаками, флагами, а также с портретами друзей и близких, которые находятся под стражей.

Кац охотно общался с людьми, не отказывал в просьбе сделать совместное фото и отвечал на вопросы. Тот, который волновал собравшихся больше всего, звучал просто: «Что делать?».





Про то, как действовать

— Я не знаю, что нужно делать, кроме того, что делает Тихановская, например. Что делают белорусы, которые продолжают выходить на улицы, давить на систему, показывать, что запреты не работают. Уже очевидно, что подавить протест силой не получится.

Как дальше будут действовать люди? Зависит от того, насколько они решительны, насколько готовы продолжать движение. Или же они готовы смириться: «Окей, мы попробовали, ничего не вышло, живем дальше».

Вряд ли можно ожидать какого-то серьезного давления на режим со стороны остального мира. Это, скорее, будет моральная поддержка, «выражение озабоченности». На мой взгляд, все будет решаться внутри, в Беларуси.

Понятно, что находясь в эмиграции, много для Беларуси не сделаешь, но то, что можно, делается. Белорусы в США звонят конгрессменам, сенаторам, объясняют, что происходит, сенаторы быстро проникаются. В других странах тоже есть инициативы, как, например, выход белорусов к предприятию «Yara» в Норвегии. Эта компания — один из крупнейших поставщиков минеральных удобрений в мире, закупает калий в Беларуси. Ее гендиректор Свейн Торе Холзетер выразил беспокойство по поводу многочисленных сообщений об увольнении рабочих, мирно выразивших свои демократические права.





Про отключение Беларуси от SWIFT

— Беларусь пережила несколько девальваций, когда национальная валюта обесценивалась. Скорее всего, нечто подобное произойдет в ближайшее время, потому что ситуация в экономике очень плохая.

Если оппозиция добьется того, что Беларусь отключат от системы банковских переводов SWIFT, рухнет банковская система, люди потеряют вклады, начнутся огромные проблемы в экономике, и легко будет представить дело таким образом, что оппозиция виновата в развале экономики, а не власть.

И тогда есть риск потерять солидарность, общественный консенсус, который сейчас в Беларуси очень мощный. В России желание перемен, доверие к либеральному движению рухнуло в 1991-м году, когда у людей «сгорели» вклады. Если в результате действий оппозиции белорусы окажутся в такой же ситуации, — потеряют свои вклады, сбережения, — это ни к чему хорошему не приведет.

Я впервые про это говорю и не очень хочу делать про это ролик, потому что это решение Тихановской, это решение лидеров белорусского протеста, а я занимаю позицию стороннего наблюдателя.

Я считаю, что санкции против конкретных чиновников — это хорошо. А против страны — плохо. Оппозиция не должна поддерживать санкции против страны, которые приведут к краху банковской системы и обнищанию населения. Скорее всего, банковская система и так рухнет, но подталкивать незачем.





Про позицию России

— Протесты в Беларуси для Путина — это грозный признак и одна из причин, почему, на мой взгляд, он продолжает сохранять как минимум нейтральную позицию.

Я бы не сказал, что он сильно поддерживает Лукашенко. Однако, если Лукашенко уйдет в результате протестов после выборов, Путин получит пример успешной мирной революции, — и это очень стремно для российской власти.

Что касается отношений Беларуси и России — понятно, что адекватная российская власть, которая думает о развитии страны, должна налаживать отношения с Беларусью, дружить с ней. Потому что Беларусь и Украина — две ближайшие страны-союзницы, с которыми у нас общая история, у нас нет причин для конфронтации. К сожалению, сейчас российская власть портит отношения с белорусами своими действиями. Невозможно в такой ситуации сохранять нейтралитет, невозможно поддерживать диктатуру. Это плохо, безответственно, неправильно. Надеюсь, это не приведет к глубокому расколу между нашими народами.





Про угрозы в свой адрес

— Как ни странно, несмотря на всю мою деятельность, с угрозами в свой адрес я сталкивался всего однажды, когда убили Бориса Немцова, с которым я был знаком. На месте убийства возник мемориал, — люди приносили цветы, свечи, плакаты. Через месяц власти решили убрать мемориал.

Я был в то время депутатом и сказал: «Мемориал останется». Мы методично восстанавливали мемориал (а его разрушали ежедневно, 72 раза), разработали систему, чтобы люди могли отправлять туда цветы. Мне намекали, передавали через общих знакомых, что, мол, не стоит этим заниматься. Проводили проверку, вызывали в полицию. Но я продолжал делать то, что считаю нужным.

Почему Беларусь

— Я российский политик, и про международные дела не говорил. Считал, что есть наше внутреннее дело, российское, а заграничные дела — их дела. У других стран можно перенимать хорошее, но, если у них происходит что-то плохое — это не наше дело.

Беларусь получилась случайно. Сначала блогер Илья Варламов стал записывать видео про Беларусь, — мне тема показалась интересной, я обратил на это внимание, поговорил с ним. А когда арестовали Бабарико и Тихановского, мы собрались с авторами редакции, обсудили ситуацию и пришли к выводу, что в Беларуси некому формулировать оппозиционные соображения, — всех заметных фигур пересажали, а те, кто еще на свободе, не могут настолько резко высказывать свои соображения, как мы, находясь в Москве.

Когда посадили Шклярова, это был дополнительный стимул. Мы решили сделать один ролик про Лукашенко. Разобрать аргументы против. В спокойной и адекватной форме, — с упором на экономику, потерянные возможности для страны. Сравнили Беларусь с Литвой, чтобы показать, как система влияет на экономическое развитие в странах со схожими возможностями.





Выпустили ролик, и он стал самым популярным на моем канале. Мне стали писать из Беларуси, благодарить за видео, рассказывать, что показали его своим родителям, бабушкам и дедушкам, и те изменили свое мнение.

Было непривычно получить столько положительных откликов. Я рассказываю похожие вещи про Россию уже восемь лет, был депутатом в Москве, провожу избирательные компании, но в России на меня реакция другая: со мной спорят, во мне подозревают агента, а из Беларуси пишут: «Спасибо!». Когда стали на маршах ходить с плакатами про меня, это вообще было удивительно. У меня теперь 40% аудитории из Беларуси. Это очень приятно.

В личной беседе с Максимом Кацем мне захотелось поспрашивать о нем самом.

— Максим, как начинается ваш день? Какие информационные ресурсы читаете, чтобы быть в курсе событий?

— Встаю поздно, — в час дня обычно, ложусь в четыре-пять. Я не люблю просыпаться по будильнику, и уже много лет этого не делаю. Новости читаю на Медузе, Vtimes из российских, New York Times, Washington Post, The Economist, Forbes из англоязычных. В Беларуси подписан на TUT.BY, а также на два телеграм-канала. Четкой структуры дня у меня нет. Ночью записываю ролики. Это отнимает час-два, а потом мы с женой смотрим какой-нибудь сериал и ложимся спать.

— Как вы развиваете себя?

— Я всегда считал это важным, — читал книги, старался учиться у опытных, интересных людей, лучших в своей области. Когда заинтересовался урбанистикой, поехал в Данию учиться у известного профессора Яна Гейла. Брал частные курсы у американского профессора Вукана Вучека в США. Высшее образование я получил в Великобритании.

До этого бросал российские вузы, потому что меня не устраивало качество образования в них, — казалось пустой тратой времени. Я получил европейское образование для того, чтобы применять его России. Никогда не хотел жить в эмиграции. Сейчас я зарабатывать достаточно денег, чтобы жить где угодно. Но мне нравится жить в России, поэтому я живу в России и занимаюсь политикой.

— Вы живете на таких оборотах… В день записываете по два ролика. Как помогаете мозгу, стимулируете умственную деятельность?

— Никаких препаратов я не принимаю (Смеется). Даже кофе не пью, не люблю, пью чай. Понимаете, я не устаю от своей работы. Не делю время на свободное и несвободное. У меня все время свободное. Политика, видеоблог для меня не работа, а то, чем мне нравится заниматься. Если мне перестанет это нравиться, я переключусь на что-то другое.

— Чему можно поучиться у белорусов?

— Очень многому. Белорусы демонстрируют настойчивый, продолжительный, мирный протест против такого сильного оппонента… Я даже не знаю, когда это было в истории в последний раз! Не сдающиеся белорусы — это круто! Еще солидарности можно поучиться, особенно россиянам. Задача автократических режимов — посеять недоверие, вражду, а белорусы внезапно показали солидарность. Увидели друг друга и стали вместе действовать. В России этого нет. Сейчас в России все очень фрагментировано, даже внутри оппозиции все друг с другом ругаются.

— Чувствуете ли вы ответственность за тех белорусов, которых «приручили» своими роликами, которые заходят на ваш канал, чтобы успокоиться, воодушевиться, посмотреть без паники на жуткие, в общем-то, вещи?

— Я чувствую ответственность за качество своей работы. Мне выпала роль быть одним из главных спикеров о белорусских событиях, и я эту роль добросовестно выполняю, — сам высказываюсь, ищу лучших консультантов в Беларуси и России, которые помогают делать аналитику по экономике, политике, политологии, проводить исторические параллели. Стараюсь максимально раскрыть вопрос со всех сторон. Чтобы людям было интересно и становилось понятнее, что происходит.

— Насколько тяжело вам как политологу сохранять беспристрастность?

— Я не совсем политолог, я российский политик, который описывает определенные события и дает аналитику. Я не остаюсь беспристрастным, я занимаю позицию, — просто не начинаю заниматься лидерством, потому что я не живу в Беларуси, и это было бы не корректно.

Как белорусы в США помогают соотечественникам: Переводят деньги в BYSOL, BYHELP, Belarustogether, Ineedhelpby и другие фонды, занимающиеся поддержкой семей политзаключенных, людей, пострадавших во время мирных протестов, а также тех, кто потерял работу из-за своих политических убеждений. Фонд Ineedhelpby предлагает оказать единовременную помощь оставшимся в тяжелом материальном положении белорусам, а также взять своеобразное «шефство» над белорусскими семьями. На адрес семьи/человека поступает корзина с продуктами питания с периодичностью раз в две недели. Состав и стоимость продуктового набора помогающий выбирает лично. Цена корзины обычно составляет $ 50 — $ 100. Белорусы, живущие в Бостоне, выступили с инициативой поддерживать «ГродноАзот». Нью-Йорк будет поддерживать «Белкалий». Кроме того, есть точечные инициативы. Так за один день белорусами США было собрано порядка $ 3000 на помощь лагерю беженцев в Польше. Эти деньги пошли на аренду квартир и питание для беженцев из Беларуси.