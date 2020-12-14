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Поголовье европейского зубра восстанавливается, но 31 вид объявлен исчезнувшим
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы рассказывали, что спустя столетие с момента, как на территории Беларуси был убит последний живущий на свободе зубр и более 70 лет работы по восстановлению его популяции, Совет министров
Согласно последним данным, численность крупнейшего наземного млекопитающего Европы — зубра — начинает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения.
К началу прошлого века популяция зубров настолько уменьшилась, что их можно было увидеть только в неволе в нескольких местах, и лишь после Второй мировой войны животные были возвращены в их естественные условия обитания в небольшом количестве.
К 2003 году в дикой природе насчитывалось всего 1800 зубров, а к прошлому году их число увеличилось почти в три раза и составило более 6200 особей в 47 стадах на свободном выгуле в Польше, Беларуси и России.
Международный союз охраны природы (МСОП) улучшил прогноз по европейским зубрам — их перевели из категории «уязвимые» (VU) в менее серьезную категорию «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT) .
В настоящее время планируется выпуск небольшого стада европейских зубров в Великобритании в 2022 году. Таким образом, зубры впервые за 6000 лет появятся в этой стране в дикой природе.
Однако Рафал Ковальчик, соавтор новой оценки и член Группы специалистов по зубру и бизону Комиссии по выживанию видов МСОП, считает, что необходимы дополнительные действия, которые позволят улучшить доступные зубрам территории и содействовать их генетическому разнообразию, поскольку нынешние популяции изолированы друг от друга, и только восемь стад достаточно большие, чтобы оставаться генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.
По словам специалиста, исторически так сложилось, что зубры были заселены в леса, где они не находят достаточно пищи зимой. Но если животные выходят в поисках пропитания на сельскохозяйственные угодья, это приводит к конфликту с людьми. Чтобы избежать этого, следует создать охраняемые территории, в том числе открытые луга, где бы они могли пастись.
А что с другими видами?
В целом 31 вид был внесен в список вымерших. В их числе 17 видов пресноводных рыб, являющихся эндемиками озера Ланао (Филиппины) и вытекающей из него реки, три вида лягушек, обитавших в Центральной Америке, и вид серой акулы Carcharhinus obsoletus был внесен в список в категорию «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие)».
Растения также находятся под угрозой. Так, ученые провели комплексную оценку в отношении семейства Протейные, произрастающего в основном в Южном полушарии. В результате 45% (637 из 1 464 видов) этих растений оказались в категориях «уязвимые» (VU), «исчезающие» (EN) или «находящиеся под критической угрозой исчезновения» (CR). В этом списке — три вида рода макадамия, представители которого культивируются ради производства ореха макадамии.
И почти треть дубов (31%, 113 из 430 видов) столкнулась с угрозой исчезновения. Девять азиатских видов внесены в Красный список МСОП со статусом «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие или возможно исчезнувшие в дикой природе)».
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Международный союз охраны природы (МСОП) улучшил прогноз по европейским зубрам. Но это не значит, что животные вне опасности.
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