Поголовье европейского зубра восстанавливается, но 31 вид объявлен исчезнувшим

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали, что спустя столетие с момента, как на территории Беларуси был убит последний живущий на свободе зубр и более 70 лет работы по восстановлению его популяции, Совет министров стал разрабатывать нормативный акт, который позволит увеличить число зубров, не защищенных Красной книгой. Так, в резервный генофонд могут попасть зубры в стадах больше 350 особей или же те, кто находится на территории ферм или силосных буртов и проявляют агрессивность по отношению к людям или домашним животным. Однако специалисты считают, что гораздо разумнее будет отвести этим животным охраняемые поля и луга, несмотря на то что популяция зубров в Европе действительно начинает увеличиваться. Об этом пишет The Guardian .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Согласно последним данным, численность крупнейшего наземного млекопитающего Европы — зубра — начинает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения.

К началу прошлого века популяция зубров настолько уменьшилась, что их можно было увидеть только в неволе в нескольких местах, и лишь после Второй мировой войны животные были возвращены в их естественные условия обитания в небольшом количестве.

К 2003 году в дикой природе насчитывалось всего 1800 зубров, а к прошлому году их число увеличилось почти в три раза и составило более 6200 особей в 47 стадах на свободном выгуле в Польше, Беларуси и России.

Международный союз охраны природы (МСОП) улучшил прогноз по европейским зубрам — их перевели из категории «уязвимые» (VU) в менее серьезную категорию «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT) .

В настоящее время планируется выпуск небольшого стада европейских зубров в Великобритании в 2022 году. Таким образом, зубры впервые за 6000 лет появятся в этой стране в дикой природе.

Однако Рафал Ковальчик, соавтор новой оценки и член Группы специалистов по зубру и бизону Комиссии по выживанию видов МСОП, считает, что необходимы дополнительные действия, которые позволят улучшить доступные зубрам территории и содействовать их генетическому разнообразию, поскольку нынешние популяции изолированы друг от друга, и только восемь стад достаточно большие, чтобы оставаться генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

По словам специалиста, исторически так сложилось, что зубры были заселены в леса, где они не находят достаточно пищи зимой. Но если животные выходят в поисках пропитания на сельскохозяйственные угодья, это приводит к конфликту с людьми. Чтобы избежать этого, следует создать охраняемые территории, в том числе открытые луга, где бы они могли пастись.

А что с другими видами?

Красный спискок МСОП находящихся под угрозой исчезновения видов является наиболее авторитетной оценкой видов животных и растений, которые «уязвимы», «находятся под угрозой исчезновения» или «находятся на грани исчезновения». Последние данные показали продолжающуюся утрату ключевых видов в жизненно важных экосистемах. Так, по данным МСОП, пресноводным дельфинам сейчас угрожает исчезновение во всем мире из-за вредных методов рыболовства, загрязнения, перекрытия рек и преднамеренного убийства основных видов.

В целом 31 вид был внесен в список вымерших. В их числе 17 видов пресноводных рыб, являющихся эндемиками озера Ланао (Филиппины) и вытекающей из него реки, три вида лягушек, обитавших в Центральной Америке, и вид серой акулы Carcharhinus obsoletus был внесен в список в категорию «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие)».

Растения также находятся под угрозой. Так, ученые провели комплексную оценку в отношении семейства Протейные, произрастающего в основном в Южном полушарии. В результате 45% (637 из 1 464 видов) этих растений оказались в категориях «уязвимые» (VU), «исчезающие» (EN) или «находящиеся под критической угрозой исчезновения» (CR). В этом списке — три вида рода макадамия, представители которого культивируются ради производства ореха макадамии.

И почти треть дубов (31%, 113 из 430 видов) столкнулась с угрозой исчезновения. Девять азиатских видов внесены в Красный список МСОП со статусом «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие или возможно исчезнувшие в дикой природе)».