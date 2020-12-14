ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поголовье европейского зубра восстанавливается, но 31 вид объявлен исчезнувшим

14.12.2020 19:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали, что спустя столетие с момента, как на территории Беларуси был убит последний живущий на свободе зубр и более 70 лет работы по восстановлению его популяции, Совет министров стал разрабатывать нормативный акт, который позволит увеличить число зубров, не защищенных Красной книгой. Так, в резервный генофонд могут попасть зубры в стадах больше 350 особей или же те, кто находится на территории ферм или силосных буртов и проявляют агрессивность по отношению к людям или домашним животным. Однако специалисты считают, что гораздо разумнее будет отвести этим животным охраняемые поля и луга, несмотря на то что популяция зубров в Европе действительно начинает увеличиваться. Об этом пишет The Guardian.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Согласно последним данным, численность крупнейшего наземного млекопитающего Европы — зубра — начинает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения.

К началу прошлого века популяция зубров настолько уменьшилась, что их можно было увидеть только в неволе в нескольких местах, и лишь после Второй мировой войны животные были возвращены в их естественные условия обитания в небольшом количестве.

К 2003 году в дикой природе насчитывалось всего 1800 зубров, а к прошлому году их число увеличилось почти в три раза и составило более 6200 особей в 47 стадах на свободном выгуле в Польше, Беларуси и России.

Международный союз охраны природы (МСОП) улучшил прогноз по европейским зубрам — их перевели из категории «уязвимые» (VU) в менее серьезную категорию «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT) .

В настоящее время планируется выпуск небольшого стада европейских зубров в Великобритании в 2022 году. Таким образом, зубры впервые за 6000 лет появятся в этой стране в дикой природе.

Однако Рафал Ковальчик, соавтор новой оценки и член Группы специалистов по зубру и бизону Комиссии по выживанию видов МСОП, считает, что необходимы дополнительные действия, которые позволят улучшить доступные зубрам территории и содействовать их генетическому разнообразию, поскольку нынешние популяции изолированы друг от друга, и только восемь стад достаточно большие, чтобы оставаться генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

По словам специалиста, исторически так сложилось, что зубры были заселены в леса, где они не находят достаточно пищи зимой. Но если животные выходят в поисках пропитания на сельскохозяйственные угодья, это приводит к конфликту с людьми. Чтобы избежать этого, следует создать охраняемые территории, в том числе открытые луга, где бы они могли пастись.

А что с другими видами?

Красный спискок МСОП находящихся под угрозой исчезновения видов является наиболее авторитетной оценкой видов животных и растений, которые «уязвимы», «находятся под угрозой исчезновения» или «находятся на грани исчезновения». Последние данные показали продолжающуюся утрату ключевых видов в жизненно важных экосистемах. Так, по данным МСОП, пресноводным дельфинам сейчас угрожает исчезновение во всем мире из-за вредных методов рыболовства, загрязнения, перекрытия рек и преднамеренного убийства основных видов.

В целом 31 вид был внесен в список вымерших. В их числе 17 видов пресноводных рыб, являющихся эндемиками озера Ланао (Филиппины) и вытекающей из него реки, три вида лягушек, обитавших в Центральной Америке, и вид серой акулы Carcharhinus obsoletus был внесен в список в категорию «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие)».

Растения также находятся под угрозой. Так, ученые провели комплексную оценку в отношении семейства Протейные, произрастающего в основном в Южном полушарии. В результате 45% (637 из 1 464 видов) этих растений оказались в категориях «уязвимые» (VU), «исчезающие» (EN) или «находящиеся под критической угрозой исчезновения» (CR). В этом списке — три вида рода макадамия, представители которого культивируются ради производства ореха макадамии.

И почти треть дубов (31%, 113 из 430 видов) столкнулась с угрозой исчезновения. Девять азиатских видов внесены в Красный список МСОП со статусом «находящиеся под критической угрозой исчезновения (возможно исчезнувшие или возможно исчезнувшие в дикой природе)».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз охраны природы (МСОП) улучшил прогноз по европейским зубрам. Но это не значит, что животные вне опасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чат «Контроль автозаков Минск» перешел под контроль неизвестных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика