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Повышаются тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

14.12.2020 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Повышаются тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях повысятся в среднем на 5%, на перевозку багажа — также в среднем на 5%.

В частности, стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий эконом-класса Минск-Пассажирский — Пуховичи вырастет на 7 копеек, Минск-Пассажирский — Койданово — на 5, Минск-Пассажирский — Беларусь  — на 3; региональных линий бизнес-класса Минск-Пассажирский — Молодечно  — на 27 копеек, Минск-Пассажирский — Орша — на 41 копейку.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз повышались в декабре 2019 года.

«Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом,  — пояснила пресс-служба МАРТ. — В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок — не достигает 15%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется. В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».

Постановление вступает в силу через пять дней после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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О повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
 
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