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Логойск и Дегтяревка провели акции солидарности с пенсионерами
Источник материала: Хартия'97
Логойск и Дегтяревка провели акции солидарности с пенсионерами
По всей стране белорусы выходят поддержать бабушек и дедушек.
Логойск и Дегтяревка провели акции солидарности с пенсионерами и всеми отважными белорусами.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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По всей стране белорусы выходят поддержать бабушек и дедушек.
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