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Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального
Источник материала: Хартия'97
Команда CNN пришла домой к координатору убийства Навального
И показала агента ФСБ на видео.
Съемочная группа американского телеканала CNN пришла домой к одному из агентов ФСБ России, сотруднику секретной службы Олегу Таякину. Расследовали именно его
Сам Навальный назвал расследование CNN, который помогал Bellingcat, отличной работой.
«Они вломились прямо домой к Олегу Таякину, координатору убийства», - твитнул Навальный.
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И показала агента ФСБ на видео.
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