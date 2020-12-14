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Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов

14.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов

  • 14.12.2020, 18:38
Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов

Будет облачно.

Туман и небольшие осадки ожидаются в Беларуси 15 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. Ночью и утром во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами будет гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3.

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