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Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов
Источник материала: Хартия'97
Во вторник в Беларуси ожидается до +3 градусов
Будет облачно.
Туман и небольшие осадки ожидаются в Беларуси 15 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили
Во вторник будет облачно. Ночью и утром во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами будет гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3.
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