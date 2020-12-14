Правительство ФРГ: Ситуация с правами человека в Беларуси достигла низшей точки

Ситуация с правами человека в Беларуси достигла низшей точки, говорится в отчете правительства Германии.





Документ о политике правительства ФРГ в сфере прав человека охватывает период между 1 октября 2018 года и 30 сентября 2020 года. 18 декабря он будет представлен на рассмотрение депутатам Бундестага.

«В Беларуси существенный дефицит гражданских и политических прав, особенно в сфере свободы СМИ, собраний и объединений, — отмечается в отчете. — Негосударственные правозащитные организации, независимые партии, объединения и издательские дома подвергаются значительным ограничениям. Ситуация с правами человека в Беларуси с декабря 2019 года последовательно ухудшалась. После массовых репрессий в преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года и насильственной реакции на мирные протесты после выборов она достигла низшей точки на данный момент».

«Оппозиционные политики, правозащитники, независимые журналисты, равно как и участники протестного движения, подверглись массовым репрессиям, в том числе угрозам, преследованию, задержаниям, высылке и в отдельных случаях крайне жестокому обращению», — подчеркивается в документе.

Отмечается также, что в Беларуси, не являющейся членом Совета Европы, по-прежнему применяется смертная казнь, а мандат специального докладчика Совета ООН по правам человека не признается властями страны. «Диалог между государством и гражданским обществом, в котором с 2016 года можно было отметить прогресс, из-за эскалации насилия и отказа правительства от него после президентских выборов полностью прекратился. Начавшийся в 2015 году диалог ЕС и Беларуси о правах человека последний раз состоялся 18 июня 2019 года, планы на 2020 год сначала были отложены из-за пандемии COVID-19», — констатирует правительство ФРГ.

Оно напоминает, что в сентябре 2018 года белорусский МИД представил доклад о реализации Национального плана Республики Беларусь по правам человека на 2016—2019 годы. «Прогресс в сфере свободы собраний, объединений и СМИ отсутствовал. О новом документе (на тему реализации плана. — ред.) до настоящего времени информации нет», — говорится в правительственном отчете.

Федеральное правительство и Европейский союз «поддерживают широкий спектр мер по продвижению прав человека в Беларуси как на двусторонней основе, так и по линии Восточного партнерства». В то же время «после насильственного подавления протестов в рамках президентских выборов 2020 года приостановлена работа стратегической консультативной группы под эгидой внешнеполитических ведомств». В этой группе «должны были вырабатываться, в частности, предложения в сфере гражданского общества, прав человека, верховенства права».

13—14 декабря Берлин с рабочим визитом посещает экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. В программе — переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и другими крупными немецкими политиками. С канцлером Ангелой Меркель Тихановская встречалась в октябре.