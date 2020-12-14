ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мурал дня. Красота требует свободы

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В объективе – одна из акций в поддержку Ольги Хиженковой.

Мурал дня. Красота требует свободы

Фото Ханна Мурайда

Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова больше месяца находится под арестом. 11 декабря она в очередной раз не вышла на свободу, по словам сотрудников ЦИП Ольга отбывает постановление суда.

В стране проходят акции в поддержку Хижинковой. На днях жительницы минского района Шабаны запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова:

— Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый день!

Мурал дня. Красота требует свободы

Тем временем, правозащитники обратились в прокуратуру с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

— Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина, — отмечают правозащитники. 

Ранее об условиях содержания в камере, где находилась Хиженкова, рассказывали другие осужденные. В частности, журналистка портала TUT.BY Александра Квиткевич.

Девочка из деревни Заборовье, которая стала самой любимой людьми Мисс Беларусь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В объективе – одна из акций в поддержку Ольги Хиженковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мяне пасадзяць за гэтыя колеры». ЛГБТ-людзі правялі акцыю салідарнасьці. Фотафакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика