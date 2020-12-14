Мурал дня. Красота требует свободы

Источник материала: Салiдарнасць

В объективе – одна из акций в поддержку Ольги Хиженковой.





Фото Ханна Мурайда

Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова больше месяца находится под арестом. 11 декабря она в очередной раз не вышла на свободу , по словам сотрудников ЦИП Ольга отбывает постановление суда.

В стране проходят акции в поддержку Хижинковой. На днях жительницы минского района Шабаны запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова:

— Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый день!





Тем временем, правозащитники обратились в прокуратуру с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

— Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина, — отмечают правозащитники.

Ранее об условиях содержания в камере, где находилась Хиженкова, рассказывали другие осужденные. В частности, журналистка портала TUT.BY Александра Квиткевич.

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