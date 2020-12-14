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Мурал дня. Красота требует свободы
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В объективе – одна из акций в поддержку Ольги Хиженковой.
Фото
Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова больше месяца находится под арестом. 11 декабря она в очередной раз
В стране проходят акции в поддержку Хижинковой. На днях жительницы минского района Шабаны
— Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый день!
Тем временем, правозащитники обратились в прокуратуру с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.
— Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина, — отмечают правозащитники.
Ранее об условиях содержания в камере, где находилась Хиженкова,
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В объективе – одна из акций в поддержку Ольги Хиженковой.
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