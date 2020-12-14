|
Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола
Источник материала: Партизан
Голкипер сборной СССР Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола, пишет
Опрос проводился популярным французским журналом France Football. На награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).
Победителя определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер сборной СССР Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола, пишет SPORT.TUT.BY.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)