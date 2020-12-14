ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола

14.12.2020 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Голкипер сборной СССР Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола, пишет SPORT.TUT.BY.



Опрос проводился популярным французским журналом France Football. На награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).

Победителя определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер сборной СССР Лев Яшин назван лучшим вратарем в истории футбола, пишет SPORT.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Логойск и Дегтяревка провели акции солидарности с пенсионерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика