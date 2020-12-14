Экс-чиновница Могилевского исполкома в суде жаловалась на КГБ и «нечеловеческие условия» в СИЗО





Бывшую начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову обвиняют в получении взяток на сумму более 31 тыс. рублей. Ей вменяют 8 эпизодов получения взяток. Проходящему по ее делу экс-гендиректору ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александру Лексакову вменяется передача чиновнице 550 рублей. Он признал вину, написал явку с повинной и не находится под стражей.





Жаббарова свою вину отрицает.





В суде 14 декабря Жаббарова заявила, что для принуждения к признанию вины следователи КГБ использовали психологическое давление и создавали нечеловеческие условия содержания в СИЗО. По словам экс-чиновницы, на протяжении порядка двух месяцев она содержалась в одиночной камере, где отсутствовали унитаз и холодная вода.





По словам обвиняемой, она также была лишена необходимых женских гигиенических средств. На допрос ее могли вызвать и ночью, где шантажировали возможностью телефонных разговоров с родными: так, мол, добивались от нее необходимых признаний и явки с повинной.





В суде озвучили материалы о том, что через несколько месяцев после задержания в марте 2020 года обвиняемая написала чистосердечное признание и ходатайствовала о заключении досудебного соглашения. Впоследствии она изменила свои показания.





Как теперь объясняет эти действия Ирина Жаббарова, в течение долгого времени она не могла встретиться со своим прежним адвокатом. Позднее в его присутствии и под диктовку следователя она написала якобы требуемые следствием показания. В частности, указала названные силовиками суммы взяток, поскольку рассчитывала, что ее выпустят из-под стражи, а наказание не будет связано с лишением свободы.





После того как Жаббарова, по ее словам, поняла, что следствие не собирается выполнять свои обещания, она изменила показания. Также женщина сменила и защитника — с лета и по сегодняшний день ее защиту осуществляет минский адвокат Луговая.





На вопросы судьи и представителя гособвинения о том, почему же она не указывала о давлении и не писала жалобы, Жаббарова рассказала, что ей угрожали, чтобы она этого не делала, и тем самым не оставляли выбора. «Там у человека никаких прав нет», — заявила подсудимая.