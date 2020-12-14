«Вопросы об аватарках побили рекорд консультаций о SWIFT». Альфа-Банк вернул красно-белый логотип

Источник материала: Tut.by

Альфа-Банк вернул свой фирменный красно-белый логотип в соцсетях. Ранее его меняли на лого других цветов. Многие клиенты банка положительно восприняли возврат прежнего логотипа. «Интересный факт, но вопросы о временных аватарках в цвет новых карт Альфа-Банка побили рекорд консультаций о возможном отключении SWIFT в нашем чате поддержки», — отметили в банке.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 10 декабря Альфа-Банк убрал свой фирменный красно-белый логотип в соцсетях и заменил его на другие цвета: для Instagram выбрали розовый, для «ВКонтакте» и Facebook — фиолетовый, а для Twitter — мятный. Многие клиенты негативно отреагировали в комментариях на эти изменения.

В Альффа-Банке поясняли, что по-прежнему остаются «красным» банком, а изменения пояснили запуском рекламной компании в поддержку нового продукта. Лого в соцсетях оформили в цвета новых карт. Старое лого обещали вернуть через «пару дней».

Возврат красно-белого логотипа, судя по комментариям в соцсетях, клиенты в основном воспринимали положительно. Они написали: «Белорусы волновались что Альфа-Банк поломали. Но все обошлось. Банк с правильной цветовой дифференциацией :)», «Народ хоть успокоится :)», «Все же здравый смысл восторжествовал :)», «Вот это наш банк».

В банке прокомментировали смену логотипов:

«Интересный факт, но вопросы о временных аватарках в цвет новых карт Альфа-Банка побили рекорд консультаций о возможном отключении SWIFT в нашем чате поддержки. Нас тронуло, что клиенты так трепетно относятся к брендбуку Альфы и, как и планировали, возвращаем все на круги своя. Наш красный все такой же яркий и оптимистичный. Тем временем, рекламная кампания в новой палитре продолжается, а стильные розовые, мятные и фиолетовые карты можно заказать для себя и своей семьи прямо в InSync».