В древнейшей галактике Вселенной засекли мощную гамма-вспышку

Источник материала: Tut.by

В галактике GN-z11, которая возникла почти сразу после Большого взрыва, астрономы зафиксировали мощную гамма-вспышку. Это открытие помогло астрономам уточнить расстояние до нее и измерить скорость образования звезд. Результаты своих наблюдений астрономы опубликовали в научном журнале Nature Astronomy , сообщает ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«До нашего открытия самой древней считали гамма-вспышку, которая через 525 млн лет после Большого взрыва. Наше открытие отодвигает эту дату еще на 100 млн лет. Это говорит о том, что звезды второй популяции , которые могли стать причиной гамма-всплесков, в то время уже существовали во Вселенной», — пишут ученые.

Первые звезды во Вселенной, которые относят к так называемой третьей популяции, не были похожи на Солнце и другие современные светила. Это было связано с тем, что в их недрах были только водород и гелий. Из-за этого размеры звезд третьей популяции не были ограничены практически ничем. Поэтому их масса могла превышать солнечную в несколько сотен раз.

Такие звезды выгорали очень быстро — за десятки миллионов лет. Когда запасы водорода в них иссякали, эти звезды взрывались, в результате чего образовывались парно-нестабильные сверхновые . Так называют мощнейшие космические термоядерные взрывы, в которых задействована вся материя гигантского светила.

В результате металлы (так астрономы называют все элементы тяжелее гелия) попадали в галактики и окружающее их пространство. Благодаря этому начали формироваться Солнце и другие современные светила, которые астрономы называют звездами первой и второй популяции. Они продолжили дело своих «предков», формируя еще более тяжелые изотопы, а также порождая классические сверхновые и гамма-всплески.

В ходе новой работы группа под руководством астрофизика из Невадского университета в Лас-Вегасе (США) Чжана Бина изучала древнейшую из известных науке галактик Вселенной — GN-z11. Этот объект находится в созвездии Большой Медведицы. Оценки астрономов показывают, что мы видим эту галактику в том состоянии, в котором она находилась примерно через 400 млн лет после Большого взрыва.

Наблюдая за GN-z11 с помощью инструментов обсерватории им. Кека в апреле 2017 года, Чжан Бин и его коллеги заметили, что в течение 20 секунд ее яркость в инфракрасной части спектра сильно увеличилась. Поскольку вспышка произошла в той части спектра, которая непосредственно связана с источниками гамма-излучения внутри GN-z11, ученые ею заинтересовались.

Детально изучив ее спектр, астрономы доказали, что ее причиной не могли быть какие-то события в атмосфере Земли или внутри Солнечной системы, а также сбои в работе аппаратуры. Убедившись в космическом происхождении вспышки, астрономы изучили, как менялась ее сила со временем — это может помочь найти источник вспышки.

К большому удивлению Чжана Бина и его коллег, больше всего это событие было похоже на обычную гамма-вспышку. В пользу этого, в частности, говорила ее высокая яркость, сопоставимая с количеством энергии, которое выделяют самые крупные сверхновые, а также некоторые особенности в структуре той части спектра GN-z11, которая предположительно связана с гамма-всплесками.

Астрономы предполагают, что причиной этого события была звезда Вольфа — Райе . Это особенно крупное и короткоживущее светило из числа голубых гигантов, которое сбрасывает свои внешние оболочки на последних стадиях жизни. Как отмечают астрофизики, они нашли следы существования большого числа подобных звезд в ультрафиолетовой части спектра галактики.

Чжан Бин и его коллеги надеются, что дальнейшие наблюдения за GN-z11 и другими древними галактиками помогут оценить, как часто подобные гамма-всплески происходили во время юности Вселенной. Это, в свою очередь, даст им возможность оценить типичную скорость роста галактик в первые эпохи после Большого взрыва и понять, какие факторы управляли их формированием, подытожили ученые.