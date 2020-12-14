Администратор ТГ-канала "Контроль автозаков Минск" Анна Аленская / Кадр из видео​





"Еврорадио" . Видео её допроса опубликовал Telegram-канал ГУБОПиК. Дома у девушки прошёл обыск, передает





Девушка администрировала ТГ-канал "Контроль автозаков Минск" (около 11 тысяч подписчиков) и чат "Контроль лошков-петушков" (1240 подписчиков).





На видео она говорит, что нигде не учится и временно неработающая.





В ТГ-канале "Контроль автозаков Минск" люди делились информацией о передвижении спецтранспорта по столице.