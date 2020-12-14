ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Администратора ТГ-канала "Контроль автозаков Минск" задержали

14.12.2020 20:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Силовики захватили ТГ-канал "Контроль автозаков Минска". Администратора канала 25-летнюю Анну Аленскую задержали.


Администратор ТГ-канала "Контроль автозаков Минск" Анна Аленская / Кадр из видео​

Видео её допроса опубликовал Telegram-канал ГУБОПиК. Дома у девушки прошёл обыск, передает "Еврорадио".

Девушка администрировала ТГ-канал "Контроль автозаков Минск" (около 11 тысяч подписчиков) и чат "Контроль лошков-петушков" (1240 подписчиков).

На видео она говорит, что нигде не учится и временно неработающая. 

В ТГ-канале "Контроль автозаков Минск" люди делились информацией о передвижении спецтранспорта по столице.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики захватили ТГ-канал "Контроль автозаков Минска". Администратора канала 25-летнюю Анну Аленскую задержали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужа «бел-чырвона-белай нявесты» асудзілі на 13 дзён арышту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика