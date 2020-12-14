|
Администратора ТГ-канала "Контроль автозаков Минск" задержали
Источник материала: Партизан
Силовики захватили ТГ-канал "Контроль автозаков Минска". Администратора канала 25-летнюю Анну Аленскую задержали.
Администратор ТГ-канала "Контроль автозаков Минск" Анна Аленская / Кадр из видео
Видео её допроса опубликовал Telegram-канал ГУБОПиК. Дома у девушки прошёл обыск, передает
Девушка администрировала ТГ-канал "Контроль автозаков Минск" (около 11 тысяч подписчиков) и чат "Контроль лошков-петушков" (1240 подписчиков).
На видео она говорит, что нигде не учится и временно неработающая.
В ТГ-канале "Контроль автозаков Минск" люди делились информацией о передвижении спецтранспорта по столице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики захватили ТГ-канал "Контроль автозаков Минска". Администратора канала 25-летнюю Анну Аленскую задержали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)