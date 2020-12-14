Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов









"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", - сообщили в Google.





В настоящее время работа всех сервисов восстановлена.





Днем в понедельник пользователи, в том числе из Беларуси, столкнулись со сбоем в работе сервисов Google. Речь шла о почтовом сервисе Gmail, видеосервисе YouTube, облачном хранилище Google Drive и др. По данным DownDetector, помимо России, проблемы с сервисами Google наблюдались в европейских странах, а также в Японии, Индонезии, Австралии.





В Google также сообщили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.