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Разговорчики в сети: «Вышли исправить ошибки прежних лет. Гордится надо таким старшим поколением!»

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на разгон Марша мудрости.

14 декабря силовики в очередной раз сорвали акцию протеста пенсионеров. Им просто не дали покинуть площадь Независимости, большинство участников было задержано.

— Беларусь сегодня, это когда те, кто еще недавно в школе слушал истории ветеранов о прошедшей войне и победе над фашизмом, теперь задерживает их за то, что они хотят не допустить войны и фашизма в будущем, — написал экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Разговорчики в сети: «Вышли исправить ошибки прежних лет. Гордится надо таким старшим поколением!»

— Забралі пэнсіянэраў. У вялізныя жоўтыя аўтобусы. Не далі выйсьці з пляца, а пасля пахапалі падчас карагоду. Адпусьцілі толькі Ніну Багінскую і Яна Грыба. Астатніх павезьлі заражацца каранавірусам у пастарунках і турмах. Здаецца, толькі адна вонкавая сіла можа разбурыць гэты канцлягер, але яна ня хоча, бо сама яго і стварыла, — отреагировал на события понедельника журналист Сергей Абламейка.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Улада змагаецца са старымі, дзецьмі і пенсіянерамі. Гэтай ганьбе няма дна».

«Прокатили» пенсионеров, вместо декабрьской добавки к пенсиям получат вычеты».

«Водичкой их заботливый гражданин напоит? Или это неправильные пенсионеры?»

«А за что их задержали собственно? Они захватывали здания, громили витрины, жгли покрышки?»

«Вышли исправить ошибки прежних лет. Гордится надо таким старшим поколением!»

 
 
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