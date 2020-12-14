Источник материала: Хартия'97

Зачем говорить по-русски? Игорь Яковенко

14.12.2020, 20:40

Скукоживание русскоязычного мира будет продолжаться по нескольким причинам.

На встрече Путина со своими "правозащитниками" из Совета по правам человека, которая состоялась 10 декабря 2020 года, президенту РФ наябедничали на YouTube. Жалобщик, Кирилл Вышинский – исполнительный директор агентства "Россия сегодня", которого в Украине подозревают в государственной измене – очень возмущался, что этой иноземной структурой руководят неизвестные ему люди, постоянно обижающие русских.

По словам Вышинского, эти нехорошие люди неизвестного происхождения "максимально препятствуют распространению информации и реализации права наших соотечественников, наших сограждан на получение информации". Голос его дрожал от гнева, когда он докладывал Путину о вопиющей несправедливости. "Сложилась парадоксальная ситуация, что в русскоязычном интернет-пространстве, где легально работают российские средства массовой информации, состоящие из российских граждан и производящих контент на русском языке для своих сограждан за рубежом и для граждан Российской Федерации, правила функционирования этого контента, [его] оборота осуществляют люди, про которых мы даже не знаем, владеют ли они русским языком. Которые находятся где-то за рубежом, за океаном, непонятно где". Конец цитаты.

Путин полностью поддержал своего "правозащитника". Сказал, что даст поручение, и с этим Ютубом разберутся. Но главное, "нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", – объяснил Путин. То есть, будем создавать свой отечественный YouTube, свой Facebook, свой Twitter. На том же заседании СПЧ прозвучала идея создания российского аналога Европейского суда по правам человека. Путин идею поддержал. Видимо, на очереди российский аналог ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и Международного олимпийского комитета.

Одним из главных жалобщиков на притеснения в YouTube выступает телеведущий Владимир Соловьев. Горюет о том, что его многочасовые программы, размещенные в YouTube, не попадают в топ, что причиняет телеведущему глубокие нравственные страдания. Сотрудники YouTube могли бы помочь беде Соловьева, подобрав к его ток-шоу нормальный контент и менее дебильных участников, а главное – сменив ведущего. Но поскольку Соловьев хочет стать звездой Ютуба в своем натуральном виде, его желание не будет удовлетворено до тех пор, пока не будет создан российский Ютуб, на котором он станет монополистом, как сейчас на государственном ТВ.

Если бы вся проблема была в "притеснении" Соловьева и ему подобных, то на ситуацию можно было бы смотреть, как на очередной анекдот из жизни одного из самых отвратительных персонажей российского медиапространства. Но не исключено, что некоторому "придавливанию" подвергаются не только соловьевы, но и весь политический сегмент российского Ютуба. Многие видеоблогеры, в том числе и оппозиционные, сообщают, что их подписчики не получают уведомлений о появлении новых видео. Есть случаи жалоб на невозможность подписаться на канал…

Возможно, эти версии – всего лишь конспирология и стремление блогеров объяснить свои неудачи, отсутствие роста подписчиков и просмотров, внешними причинами. Но нельзя отрицать, что Запад в целом, и США в частности, воспринимают Россию как агрессивного хулигана, и политика сдерживания Москвы является сегодня консенсусной. В этой ситуации нельзя исключить, что для менеджмента YouTube оказалось проще "придавить" весь политический русскоязычный сегмент, нежели разбираться в том, кто именно в нем поддерживает антизападную политику Путина, вбрасывает фейки и стремится вмешаться в выборы в других странах – а кто этой политике противостоит.

Впрочем, в конечном счете перспективы русскоязычного медиапространства зависят не столько от политики видеохостинга и социальных сетей, сколько от намного более фундаментальных обстоятельств.

Главный вопрос – о чем вообще можно говорить по-русски, и зачем людям говорить именно на этом языке?

Число говорящих на русском языке стремительно сокращается после распада Советского Союза: с 312 миллионов до 240. Доля русскоязычных в общем населении планеты сократилась с 1914 года более чем в два раза. Вот данные Центра социального прогнозирования и маркетинга, включающие и прогноз на ближайшее будущее:

Год / Доля русскоязычных в составе населения Земли

1914 - 7,9%

1940 - 7,6%

1980 - 6,3%

1990 - 5,9%

2004 - 4,3%

2010 - 3,8%

2015 - 3,4%

2025 (прогноз) - 2,8%

2050 (прогноз) - 1,4%

Скукоживание русскоязычного мира будет продолжаться по нескольким причинам.

Во-первых, дальнейший распад Российской империи, начавшийся в 1917 году и продолжившийся в 1991 году, выглядит весьма вероятной перспективой. Отколовшиеся в эти периоды от империи части уже полностью или частично перестали говорить на русском, либо находятся в процессе "забвения" русского языка.

Во-вторых, знание русского не является "кнопкой", запускающей социальный лифт – в отличие от языков, лидирующих в мировом "лингвистическом чемпионате": английского и китайского. Несомненное лидерство английского, языка международного, научного, делового и культурного общения, в эпоху интернета будет только возрастать, поскольку уже сейчас более 80% сайтов в интернете – на английском языке. Политика "мягкой силы" Китая – зарубежная сеть из 150 институтов Конфуция в 140 странах мира, плюс взрывной рост численности иностранных студентов в китайских вузах, плюс превращение китайского в основной язык торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе – все это делает китайский языком будущего для десятков миллионов людей за пределами Поднебесной.

В-третьих, в последние 20 лет русский для многих из тех, кто его понимает в соседних странах, стал языком ненависти. Сегодня это уже не столько язык Пушкина и Чехова, сколько язык Путина и Соловьева.

Когда умерла Римская империя, латынь еще много веков оставалась языком международного научного и культурного общения. И сегодня вместе с древнегреческим служит источником для образования международной общественно-политической и научной терминологии. Но для русского языка такой вариант после распада Российской империи выглядит невероятным.

Сегодня люди говорят на русском, во-первых, потому, что это их родной язык, а во-вторых, потому, что это государственный язык в их стране. Никаких иных причин для сохранения русского за пределами "материнской" страны сегодня нет и в будущем не предвидится.

Впрочем, Россия – страна непредсказуемая. Поэтому нельзя совсем исключить, что на обломках Российской империи возникнет нечто, способное создать моду на русский язык. Но из сегодняшней России такое будущее не просматривается.

Игорь Яковенко, detaly.co.il

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .