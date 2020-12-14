К 2040 году Европа полностью откажется от дизельных грузовиков? Пробуем разобраться

Источник материала: Onliner Вообще, предварительные разговоры «о полном прекращении продаж грузовиков с дизельными двигателями» ведутся в Европе давно. Даже конкретный срок назывался — 2050 год. Но сейчас производители взяли на себя «повышенные социалистические обязательства» обеспечить выполнение задачи к 2040 году.

В авторитетной Financial Times появилась заметка , в которой говорится о том, что крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году — на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось.

Представители компаний Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, Iveco и Ford подписали соглашение об этом под эгидой ACEA — ассоциации европейских производителей автомобилей. Заявление громкое, но важно понимать, что...





Что это не законодательный акт, обязательный к исполнению. Это всего лишь «протокол о намерениях», по большому счету не обязывающий ни к чему. Акт и жест доброй воли — не более.





Сами производители признают, что электропривод с питанием от аккумуляторных батарей более-менее жизнеспособен в условиях городской логистики. Для «дальнего боя» эта технология не подходит. Для дальнемагистральных перевозок нужны либо «троллейбусные» линии, либо станции зарядки водородных топливных элементов. И тот и тот варианты требуют многомиллиардных вложений в инфраструктуру.





Сами подписанты документа признают, что не будет доминировать какая-то одна альтернативная технология. Так или иначе все они будут существовать параллельно.

Кроме того, в документе ничего не говорится о военных грузовиках, для которых дизельные двигатели будут актуальны точно намного дольше чем «до 2040 года». Так что полное вымирание дизельным двигателям в 2040 году точно не грозит.