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Отец отчисленного после забастовки студента судится с вузом

14.12.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас бывший студент БрГТУ Михаил Якушевич находится в Польше.



Скоро он начнет обучение по программе Калиновского, пишет Брестская газета.

В суде Московского района г. Бреста 14 декабря состоялось предварительное заседание по гражданскому иску брестчанина Михаила Якушевича к БрГТУ. Приказом ректора от 28 октября этого года третьекурсник, который учился платно на факультете электро-информационных систем, был отчислен «за организацию 26 октября с 11.20 до 12.30 незаконного массового мероприятия в фойе университета».

В тот день в стране проходила «национальная забастовка». На первом этаже главного корпуса БрГТУ собралась группа студентов. К ним вышли проректор по воспитательной работе Наталья Яловая и первый проректор Александр Омельянюк. Студентов привели в аудиторию для диалога, а через два дня стало известно об отчислении девяти человек, в том числе Михаила Якушевича.

Интересы парня, который сейчас находится в Польше, на основании доверенности представляет его отец — тоже Михаил. Отец считает, что его сын не участвовал в массовом мероприятии. Приказ об отчислении, по его мнению, основывается только на докладной записке Яловой, в которой, в свою очередь, нет фактических доказательств совершения дисциплинарного проступка.


Поэтому в иске он просит признать незаконным приказ ректора БрГТУ об отчислении и возложить на вуз судебные издержки, связанные с делом.

Во время предварительного заседания он попросил приобщить к материалам дела справку из милиции о том, что его сын не привлекался к административной и уголовной ответственности.

«Хочу обратить внимание на то, что приказ об отчислении был подписан двумя людьми — непосредственно ректором и проректором Натальей Яловой. Ни деканом, ни первым проректором, ни одним из юристов, работавших в университете, он подписан не был. Руководитель юридического отдела, которая уволилась сразу после этого, отказалась подписывать незаконный, по ее мнению, приказ», — подчеркнул представитель истца.

Заявленные исковые требования университет не признает. По версии БрГТУ, 26 декабря Михаил Якушевич совершил одновременно два нарушения, что стало поводом для наложения дисциплинарных взысканий. Первое — участие в несанкционированном массовом мероприятии в фойе университета. Второе — пропуск в это же время пары. За первое нарушение Михаил получил выговор, за второе — отчисление.

Основное судебное заседание по делу назначено на 11 января. Бывший студент Михаил Якушевич будет участвовать в нем по видеосвязи.
 
Теги: Брест
 
 
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Сейчас бывший студент БрГТУ Михаил Якушевич находится в Польше.
 
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