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Форум вузов: в Минске обсудили потенциал высшего образования

14.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит II форум Ассоциации вузов Беларуси и России. Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают потенциал высшей школы в рамках Союзного государства, цифровизацию образования и опыт работы в условиях пандемии, передает телеканал «МИР 24».

Всего в форуме принимают участие представители 80 вузов из двух стран. Сегодня между Беларусью и Россией заключено около полутора тысяч прямых договоров в образовательной и научной сферах. Это общие проекты, обмен студентами и преподавателями, а также совместные исследования.

«Какими бы ни были межгосударственные соглашения, если мы не находим реальной поддержки для конкретных людей, в данном случае для студентов и преподавателей, то, наверное, все эти соглашения будут оставаться на бумаге. Как раз форум ректоров и призван решать эти конкретные задачи», – сказал министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

«Самое главное пройдет завтра – совместная коллегия, на которой мы обсудим вопросы, касающиеся обучения российских студентов в Беларуси и белорусских студентов в России. Разговор идет о создании дополнительных условий, чтобы студенческая и преподавательская мобильность была еще более комфортной», – отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Завтра участники форума присоединятся к молодежному патриотическому проекту «Память сердца» в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны. Они примут участие в дискуссионной площадке по сохранению исторической памяти.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня между Беларусью и Россией заключено около полутора тысяч прямых договоров в образовательной и научной сферах.
 
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