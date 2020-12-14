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Форум вузов: в Минске обсудили потенциал высшего образования
14.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит II форум Ассоциации вузов Беларуси и России. Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают потенциал высшей школы в рамках Союзного государства, цифровизацию образования и опыт работы в условиях пандемии, передает телеканал «МИР 24».
«Самое главное пройдет завтра – совместная коллегия, на которой мы обсудим вопросы, касающиеся обучения российских студентов в Беларуси и белорусских студентов в России. Разговор идет о создании дополнительных условий, чтобы студенческая и преподавательская мобильность была еще более комфортной», – отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
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Сегодня между Беларусью и Россией заключено около полутора тысяч прямых договоров в образовательной и научной сферах.
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