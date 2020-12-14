Форум вузов: в Минске обсудили потенциал высшего образования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит II форум Ассоциации вузов Беларуси и России. Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают потенциал высшей школы в рамках Союзного государства, цифровизацию образования и опыт работы в условиях пандемии, передает телеканал «МИР 24».



Всего в форуме принимают участие представители 80 вузов из двух стран. Сегодня между Беларусью и Россией заключено около полутора тысяч прямых договоров в образовательной и научной сферах. Это общие проекты, обмен студентами и преподавателями, а также совместные исследования.

«Какими бы ни были межгосударственные соглашения, если мы не находим реальной поддержки для конкретных людей, в данном случае для студентов и преподавателей, то, наверное, все эти соглашения будут оставаться на бумаге. Как раз форум ректоров и призван решать эти конкретные задачи», – сказал министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

«Самое главное пройдет завтра – совместная коллегия, на которой мы обсудим вопросы, касающиеся обучения российских студентов в Беларуси и белорусских студентов в России. Разговор идет о создании дополнительных условий, чтобы студенческая и преподавательская мобильность была еще более комфортной», – отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.



Завтра участники форума присоединятся к молодежному патриотическому проекту «Память сердца» в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны. Они примут участие в дискуссионной площадке по сохранению исторической памяти.