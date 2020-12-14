«В Кремле не возмущаются санкционному давлению на Минск, а тихо радуются»









пишет телеграм-канал "Свободная Беларусь". Белорусская оппозиция не должна возлагать никаких надежд на западные санкции как средство давления на режим Лукашенко,телеграм-канал "Свободная Беларусь".





Давайте рассмотрим ситуацию на примере ОАО «Беларуськалий», одного из мировых калийных гигантов (до 20% глобального рынка) третьего предприятия по объему выпуска валовой продукции в стране и одного из крупнейших экспортеров ($2,77 млрд выручки в 2019 г.). Уж если давить санкциями – так именно его. Но как это сделать?





Рынок калийных удобрений представляет собой олигополию (на нем несколько крупных участников, слабо конкурирующих между собой). Уже только поэтому устранить с него белорусского поставщика практически нереально. Падения спроса на мировом рынке не наблюдается даже в условиях коронакризиса, потому что основной потребитель – сельское хозяйство. Спрос на продовольствие не падает, поэтому не снижается и потребность в удобрениях.





Страны ЕС и Северной Америки гипотетически могут отказаться от поставок из РБ, дабы не поддерживать кровавого диктатора. Насколько это ударит по предприятию? Вот расклад по крупнейшим потребителям «Беларуськалия» по данным за январь-февраль текущего года:

Индия – выручка от поставок $43 млн.

Бразилия – $25 млн.

Индонезия – $23,8 млн.

Малайзия – $19,7 млн.

Китай – $18,38 млн.

Марокко – $17,33 млн.

Норвегия – $16,22 млн.

Польша – $16,09 млн.

Бангладеш – $14 млн.

США – $13,28 млн.





Таким образом из топ-10 потребителей калийных удобрений только для Польши и США (Норвегия не входит в Европейский Союз) поставки из Беларуси окажутся под запретом в случае введения торгового эмбарго (а оно пока даже не обсуждается). Но даже в худшем случае «Беларуськалий» потеряет всего около 5% сбыта.





Вы можете резонно заявить, что большую угрозу белорусскому производителю представляет не потеря рынков, а отказ Литвы от трафика калия через ее территорию. Но это вряд ли, потому что такое решение сильно ударит по интересам самой Литвы, потому что загрузка мощностей порта Клайпеда сильно зависит от объемов перевалки белорусских удобрений.





Как ни парадоксально, но именно Беларусь имеет возможность угрожать Литве санкциями в виде перенаправления калийного трафика через территорию РФ. Это несколько увеличит транспортные издержки производителя, но зато очень понравится российским партнерам. Кремль в случае попадания «Беларуськалия» под эмбарго просто отожмет его.





Российские олигархи из ближнего окружения Путина (в частности Керимов) уже не первое десятилетие пытаются прогнуть Лукашенко в вопросе приобретения доли в калийном бизнесе. Но тот, разумеется, не горел желанием отдавать курицу, несущую золотые яйца. В рассматриваемом же случае у него не останется выбора, «старший брат» просто шепнет ему на ушко, кто теперь является владельцем белорусского калия, да еще и налоговые льготы потребует за то, что нашел хорошего хозяина. В случае введения эмбарго российский маршрут вывоза удобрений и калийных полуфабрикатов не имеет альтернативы. А зависимость от транзита означает потерю активов. Поэтому в Кремле не возмущаются санкционному давлению на Минск , а тихо радуются.









Могут ли санкции быть расширены на российских резидентов, если ОАО «Беларуськалий» будет поглощен, например, «Уралкалием»? Это вряд ли. Потому что что совместно оба предприятия дают 45% мирового производства калийных продуктов. Убрать с рынка такого игрока не представляется возможным. А если такой риск и возникнет, то «Беларуськалий» останется формально самостоятельным хозяйствующим субъектом и будет поставлять продукцию только в те страны, что не присоединятся к санкционной «Антанте». Его долю в странах-инициаторах эмбарго заменит российский поставщик.





Как видим, в данном случае политический эффект от санкций нулевой. Кремль окажется в выигрыше. Работяг российские хозяева тоже, конечно, нагнут. Но на ОМОН налогов режиму хватит с лихвой.