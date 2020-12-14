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На Марше мудрости задержали более ста человек

14.12.2020 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 102 человек задержано сегодня на Марше мудрости в центре Минска, сообщают правозащитники.

На Марше мудрости задержали более ста человек

В списке задержанных пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения. Среди них женщина, родившаяся 9 мая 1945 года. Освобождено 43 человека. Как минимум два человека, в том числе 70-летняя женщина, отправлено в Центр изоляции правонарушителей.

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит 107 фамилий. Одну участницу забрала скорая помощь.

Силовики сегодня помешали проведению традиционного Марша мудрости. Они окружили собравшихся на площади Независимости людей, которые водили хоровод.

Телеграм-каналы разместили фотографии и видеозаписи, на которых видно, как силовики окружили и затолкали людей, в основном пожилых, в автобусы. Сотрудник милиции в форме в это время в мегафон повторял: «Уважаемые граждане, пройдите в автобус!»

Сообщалось, что активистов Яна Гриба (84 года) и Нину Багинскую (73) отпустили, остальных повезли в РУВД.

Марш пенсионеров проходит в Минске еженедельно с 5 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 102 человек задержано сегодня на Марше мудрости в центре Минска, сообщают правозащитники.
 
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