Команду Павла Латушко пополнил экс-чиновник Совбеза

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Экономист Евгений Бурый присоединился к Народному антикризисному управлению (НАУ).

Раньше Евгений Бурый работал в Министерстве по налогам и сборам, а также в Госсекретариате Совбеза, сообщают в НАУ.

Он окончил Белорусский государственный экономический университет, а также Академию управления. В Государственном секретариате Совбеза работал советником по вопросам экономической безопасности, членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере.

Имеет управленческий опыт работы в сфере высоких технологий: в частности, в разработке и продвижении финансовых IT-продуктов. Глубоко изучал вопросы правового регулирования иностранных инвестиций, экспорта беларуской продукции в Россию, влияния проблем экологии на сдерживание экономического роста.

Евгений — автор плана НАУ по экономике и финансам по приближению и успешному прохождению переходного периода.