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Команду Павла Латушко пополнил экс-чиновник Совбеза
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист Евгений Бурый присоединился к Народному антикризисному управлению (НАУ).
Раньше Евгений Бурый работал в Министерстве по налогам и сборам, а также в Госсекретариате Совбеза,
Он окончил Белорусский государственный экономический университет, а также Академию управления. В Государственном секретариате Совбеза работал советником по вопросам экономической безопасности, членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере.
Имеет управленческий опыт работы в сфере высоких технологий: в частности, в разработке и продвижении финансовых IT-продуктов. Глубоко изучал вопросы правового регулирования иностранных инвестиций, экспорта беларуской продукции в Россию, влияния проблем экологии на сдерживание экономического роста.
Евгений — автор плана НАУ по экономике и финансам по приближению и успешному прохождению переходного периода.
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Экономист Евгений Бурый присоединился к Народному антикризисному управлению.
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