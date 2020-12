Гісторыка асудзілі за сьвяткаваньне ў двары ўласных народзінаў, піша калега

Источник материала: Свабода

«Раніцай у пятніцу 11 сьнежня на жыхароў дому па Чыгуначнай 44 у Менску ўчынілі сапраўдную аблаву. У выніку забралі шасьцярых мужчын, сярод якіх быў Андрэй Мацук — наш калега і вядомы ў Беларусі і замежжы спэцыяліст па гісторыі ВКЛ у XVIII ст. Сёньня адбыўся суд над траімі з затрыманых, якіх асудзілі па 23.34 і далі па 15 сутак. Такім чынам, у нашага паважанага калегі ўжо другая „ходка“.

Але самая дзікасьць у тым, што судзілі гэтых людзей за сьвяткаваньне дня нараджэньня таго ж Андрэя Мацука ў двары іх дома тыднем раней — у пятніцу 4 сьнежня. Такім чынам, сабрацца зь сябрамі і суседзямі, каб адзначыць уласнае сьвята, у РБ цяпер — несанкцыянаванае мерапрыемства, якое дзяржава ніяк ня можа сьцярпець і гатова мабілізаваць дзясяткі „красаўцаў“, каб учыніць паказальную аблаву і пакараць такіх „злачынцаў“. Ну і „отягащающие обстоятельства“ — паяданьне торцікаў з выявай „Пагоні“ — дзяржаўнага герба Беларусі ў 1991-1995 гг».

