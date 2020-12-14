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Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета

15.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета

  • 14.12.2020, 23:28
  • 3,371
Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета
иллюстрационное Фото: nn.by

Видеофакт.

Акция солидарности с задержанными на марше пенсионеров прошла возле театра оперы и балета в Минске.

Напомним, сегодня по всей Беларуси прошли акции в поддержку бабушек и дедушек.

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Теги: Минск
 
 
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