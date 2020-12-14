Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета 14.12.2020, 23:28

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иллюстрационное Фото: nn.by

Видеофакт.

Акция солидарности с задержанными на марше пенсионеров прошла возле театра оперы и балета в Минске.

Напомним, сегодня по всей Беларуси прошли акции в поддержку бабушек и дедушек.

Акция солидарности с задержанными на марше пенсионеров возле театра оперы и балета в Минске. pic.twitter.com/E3TrsTETpc — TUT.BY (@tutby) December 14, 2020

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