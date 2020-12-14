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Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию солидарности с пенсионерами возле театра оперы и балета
Видеофакт.
Акция солидарности с задержанными на марше пенсионеров прошла возле театра оперы и балета в Минске.
Напомним, сегодня по всей Беларуси прошли акции в поддержку бабушек и дедушек.
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