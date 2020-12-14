Источник материала: Хартия'97

В Сети появилось видео, как похожий на Шакуту человек нападает сзади на белоруса 7 14.12.2020, 23:11

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иллюстрационное Фото

Серийного преступника вскоре объявят в международный розыск.

Прошло уже чуть больше месяца со дня гибели Романа Бондаренко. Уголовное дело правоохранители до сих пор не завели, объясняя это продолжающейся проверкой. Не исключено, что опрашивают по случившемуся главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и известного бойца Дмитрия Шакуру, которые с высокой степенью вероятности были на Площади Перемен в день задержания Бондаренко. Как минимум на это указывает множество фактов, пишет by.tribuna.com .

Позже в сети появился телефонный разговор, в котором участвовали голоса, похожие на голоса Баскова и Шакуты. Портал tut.by заказал у российских специалистов фоноскопическое исследование, подтвердившее разговор босса ФХБ и многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу. При этом эксперты отметили, что разговор не носил постановочного характера.

Как оказалось, человека в такой же одежде, как у Шакуты, осенью видели не только на Площади Перемен. Мужчина в сером спортивном костюме и темной безрукавке примерно за месяц до гибели Бондаренко появился в другом столичном дворе. 18 октября неизвестные пришли в жилой комплекс «Мегаполис», где также срезали ленты. Среди пришельцев местные жители опознали Баскова, игрока хоккейной команда Лукашенко и тренера «Юности» Павла Волчека и его жену Жанетту. Наличие среди срезавших ленты в «Мегаполисе» главы белхоккея только повышает шансы присутствия там его друга Шакуты.

Такие действия гостей не понравились местным жителям, которые вышли поинтересоваться, чем они занимаются. Однако на диалог неизвестные особо идти не хотели, из-за чего завязалась потасовка. Интересно, что ее начал как раз человек в сером спортивном костюме и темной безрукавке – прямо как у Шакуты. Сначала неизвестный издали наблюдал за происходящим, а затем, приблизившись к месту спора, схватил одного из жителей сзади за голову и попытался уложить на землю. Но в одиночку это сделать не сумел – на подмогу ему подоспел кто-то из сообщников (отметка 1:30). Это видео прежде не получило широкой огласки, поэтому неспортивное поведение человека, похожего на многократного чемпиона мира по муайтай и кикбоксингу, вызывает особое удивление.

Через десяток секунд человек, похожий на Шакуту, отпустил жителя «Мегаполиса» и вновь появился в кадре, однако активных действий в инциденте уже не принимал.

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