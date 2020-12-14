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Google объяснил причину глобального сбоя

15.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Google объяснил причину глобального сбоя

  • 14.12.2020, 23:06
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Google объяснил причину глобального сбоя
Фото: Laurie Dieffembacq / Global Look Press

Пользователи не могли получить доступ к YouTube, почтовому сервису Gmail и своим аккаунтам Google.

Глобальный сбой в сервисах Google в понедельник, 14 декабря, произошел из-за проблем с внутренним хранилищем, что привело к некорректной работе системы аутентификации. Об этом представитель Google рассказал РБК.

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок», — пояснил собеседник РБК.

«Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — добавил представитель Google.

Проблемы с доступом к сервисам Google возникли в середине рабочего дня. На отслеживающем проблемы сервисе Downdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тыс., а к Gmail — до нескольких тысяч.

При попытке войти в аккаунт Google система сообщала о внутренней ошибке и выдавала сообщение о том, что аккаунт временно недоступен.

По данным сервиса Downdetector, чаще всего на невозможность доступа к YouTube жалуются пользователи из стран Европы. В сообщениях компании говорилось, что специалисты разбираются с причинами сбоя, примерно в 15:30 мск YouTube и сервисы Google вновь стали доступны.

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Пользователи не могли получить доступ к YouTube, почтовому сервису Gmail и своим аккаунтам Google.
 
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