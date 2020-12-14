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Акция в Смиловичах: «Руки прочь от наших бабушек и дедушек!»
Источник материала: Хартия'97
Акция в Смиловичах: «Руки прочь от наших бабушек и дедушек!»
Вся Беларусь вышла поддержать сегодня пенсионеров.
В Смиловичах прошла акция солидарности, посвященная нашим бабушкам и дедушкам.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Вся Беларусь вышла поддержать сегодня пенсионеров.
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