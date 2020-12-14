Источник материала: Хартия'97

Возле вокзала в Минске появилась инсталляция, посвященная протестам пенсионеров 3 14.12.2020, 22:50

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фото: gazetaby.com

Фотофакт.

Вот такая милая инсталляция появилась возле железнодорожного вокзала, передает «Солидарность» .

Отметим, что 14 декабря в Минске пенсионеры собирались очередной раз пройти маршем по проспекту Независимости. Однако силовики не дали им этого сделать. Они окружили пожилых людей прямо у елки на площади.



фото: gazetaby.com



фото: gazetaby.com

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