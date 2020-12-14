ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу со среды

15.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу со среды

  • 14.12.2020, 22:01
  • 4,745
Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу со среды

Соседи Беларуси ужесточают карантин.

Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу с 16 декабря. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните указала, что контроль за перемещением будет ужесточен в выходные дни и в праздники. А попасть в другой муниципалитет можно будет и для получения плановых медуслуг, передает delfi.lt.

"У нас есть один вопрос, его цель - завершение процедуры, начатой вчера. Мы хотели быстро принять решения, но без процедурных недочетов не обошлось", – сказала премьер-министр.

По ее словам, в понедельник решался вопрос поездок.

"Мы решили, что было бы целесообразно оставить формулировку о двух людях, которые встречаются на улице, но дополнить ее уточнением - из одной семьи или семейного хозяйства", – сказала она.

В соответствии с обновленным проектом, в общественном месте могут находиться "группы не больше двух человек или группы, состоящие из членов одной семьи".

Также уточняется, что можно ездить в другой муниципалитет для получения плановых медицинских услуг.

Полиция будет контролировать перемещение жителей между населенными пунктами в выходные дни и в , сообщила 14 декабря Шимоните.

"Физический контроль по большей мере будет осуществляться в праздничные дни и в выходные, а в обычные дни это будут другого рода меры - публичные и нет", – сказала премьер, заметив, что этот вопрос обсудили с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой.

По решению правительства со среды жители смогут покидать пределы своего муниципалитета только при поездке на работу, на похороны или для получения медицинских услуг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На Марше мудрости задержали более ста человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика