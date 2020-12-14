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США ввели санкции против Турции из-за покупки С-400 у России

15.12.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.

«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания систем С-400 в России. <...> Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России», — заявил он госсекретарь США Майк Помпео.

Санкции предусматривают запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для Управления оборонной промышленности Турции (SSB), а также заморозку активов Демира и других чиновников ведомства в США.

По словам Помпео, «США неоднократно и на самом высоком уровне» предупреждали Турцию, что покупка С-400 «поставит под угрозу безопасность военных и техники США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к Вооруженным силам Турции и ее оборонной промышленности».

Теперь Турция должна «незамедлительно решить в координации с США проблему с наличием С-400», добавил Помпео.

 

 
 
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США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.
 
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