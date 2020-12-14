На марше пенсионеров в Минске задержали около 80 человек

Марш мудрости начался на площади Независимости, участники собрались возле Красного костела. Их окружили омоновцы, загрузили в автобусы и увезли в РУВД.

Еще до начала марша вдоль дороги стояли на «аварийке» желтые автобусы МАЗ без номеров. Как сообщают очевидцы, внутри были силовики. Микроавтобусы были также во дворах центральных улиц, по которым планировали идти пенсионеры.

Участники марша стояли возле елки, кричали «Уходи»» и «Жыве Беларусь», водили хороводы. Примерно через полчаса протестующих стал окружать ОМОН. Многих задержали и повели в автобусы.

К этому моменту в метро закрыли выход на станции метро «Площадь Ленина». Также было перекрыто движение на проспекте.

Всего было задержано примерно 80 человек, о чем радио «Свобода» сообщила задержанная лидер организации пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко через своего знакомого.

Тем временем телеграм-канал «Списки Окрестина» сообщает , что 40 человек привезли в Ленинское РУВД и 35-40 человек - в Октябрьское РУВД.

«Сейчас задержанные на Марше мудрости пенсионеры находятся в каком-то подвале, ждут досмотра и оформления», - передает радио «Свобода».

Напомним, каждый понедельник в Минске проходит Марш мудрости, пенсионеры собираются в центре города и идут до площади Якуба Коласа, но им не всегда это удается. Пожилых людей грубо задерживают и отправляют в СИЗО. Марш 14 декабря был 11-тым по счету.

Списки задержанных по состоянию на 19:20 - здесь .

Участники марша возле елки в центре Минска

Напомним, акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов и продолжаются уже пятый месяц подряд. Люди требуют новых выборов, прекращения насилия и наказания виновных в фальсификации выборов, избиениях и пытках.

13 декабря прошел Марш обвинения, на нем было задержано около 300 человек .

Фото прислали читатели TUT.BY