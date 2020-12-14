В Беларуси задержаны не менее 112 участников несостоявшегося марша пенсионеров

Источник материала: АФН

Силовики сегодня, 14 декабря, не позволили пенсионерам провести традиционный марш в Минске. Протестующих окружили и задержали возле Красного костела.

Участников марша доставили в минские РОВД, пообещав выпустить до конца дня.

В списках волонтеров значатся 112 фамилий. По состоянию на 22-30 более 70 человек были отпущены. Однако, около 40 человек, среди которых люди пенсионного возраста, остаются за решеткой.

Волонтеры сообщили, что из Ленинского РУВД всех задержанных на марше пенсионеров пообещали отпустить домой без перевода на ночь в изолятор.