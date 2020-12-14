ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минэнерго обвинило Литву в намерении ЕС блокировать электроэнергию с БелАЭС

15.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство энергетики Беларуси считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС и обвиняет Литву в появлении этого призыва.

"Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС. Вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое опубликовала БелТА.

В Минэнерго считают, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе.

«Громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир - конкурентоспособность белорусской электроэнергии. Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл", - заявляет Минэнерго.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство энергетики Беларуси считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС и обвиняет Литву в появлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Паклалі тварам у асфальт, дзе стаялі лужыны крыві». Магілёвец хаваецца ад перасьледу ў Літве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика