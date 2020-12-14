Мужа «бело-красно-белой невесты» осудили на 13 суток ареста









Ранее Андрей Зайцев получил еще и штраф 810 рублей за участие в «Марше чести» 11 октября.





Жена Андрея Инна Зайцева стала известна как «бело-красно-белая невеста», так как появлялась на протестных акциях в свадебном платье с красной полосой.





В конце октября ее арестовали в Гродно : выездной суд Октябрьского района посчитал, что женщина участвовала в одиночном пикете возле «Гродно Азот», и оштрафовал ее на 675 рублей.





Как рассказала Свободе Инна Зайцева, свадебное платье приобщили к делу как вещественное доказательство и не отдали.







