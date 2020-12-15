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Детский хоспис в Гродно как квинтэссенция проблем белорусских чиновников
Источник материала: UDF
Данная организация не является государственным учреждением и существует на пожертвования со стороны частных лиц и бизнеса. Также детский хоспис существует за счет проектной деятельности совместно со странами ЕС и посольством США. Так, например подобным проектом было проведение ряда семинаров по вопросам самозанятости и трудоустройства людей с инвалидностью.
При этом детский хоспис в Гродно единственное учреждение в области и одно из двух в республике, которые работают с, наверное, самой сложной категорией пациентов – неизлечимо больными детьми. То есть на данный момент с этой категорией согласны работать только негосударственные учреждения.
Год назад директор этой организации Ольга Величка начала работу по тому, чтобы местные власти помогали покрытием стоимости арендуемых помещений и включили в систему госзаказа услуги для палеотивных (неизлечимо больных) детей. Местные власти долгое время отказывались приобретать услуги у детского хосписа. Но с 2020 года двое сотрудников получают по 204 белорусских рубля, кроме того исполком города согласился помогать с доставкой палеотивных детей.
Также руководство исполкома подчеркивает, что было подписано ходатайство перед президентом Беларуси о бесплатной аренде помещений. На данный момент аренда двух помещений стоит 720 белорусских рублей. При этом в октябре были сменены замки в одном из помещений, которое выступало в качестве пошивочного цеха для волонтеров, которые бесплатно изготавливали и раздавали в гродненские больницы спецодежду и маски. Ранее глава исполкома пообещал не брать деньги за оказание коммунальных услуг, но 1 декабря состоялся суд, на котором было объявлено о стремлении отобрать помещение, досрочно расторгнуть договор аренды, а также взыскать с детского хосписа стоимость коммунальных услуг в арендуемом помещении.
В то же время весной 2020 года была начата проверка следственным комитетом работы детского хосписа, по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Прокуратора по результатам проверки отказала в возбуждении дела.
Осенью этого года снова началась проверка в отношении детского хосписа, но на этот раз со стороны КГК ДФР Гроднеской области, с формулировкой о расследовании в отношении должностных лиц организации. Были изъяты все бухгалтерские документы и компьютеры, и на данный момент они не возвращены.
Кроме того 1 декабря в хоспис пришли лица, которые представились сотрудниками ДФР и забрали один из двух имеющихся аппаратов ИВЛ, который был куплен на средства пожертвованные для детей. При этом изъят именно новый аппарат, в то время как старый и бывший в употреблении остается единственным средством помощи неизлечимо больным детям.
Все это может быть связано с гражданской позицией директора детского хосписа Ольгой Величкой. Летом этого года она находилась в инициативной группе В. Бабарико, после 9 августа она была независимым наблюдателем на выборах, а потом каждую субботу и воскресенье выходила на марши против насилия. За это ее в ноябре посадили на сутки и дали штраф за участие в несанкционированном мероприятии в сентябре.
Вместе с тем указанную гражданку ни разу не пригласили ни на одно из заседаний диалоговых площадок в Гродно, а на заседание 15 октября по социальным вопросам даже попытались не пустить.
На данный момент она также подготовила 17 запросов депутатов и 20 запросов в горисполкомы по имеющимся проблемам в сфере социального обеспечения и здравоохранения в области. Ни на один не было получено ответа.
Вместе с тем общественное мнение в городе находится на стороне детского хосписа и его руководителя. На данный момент организация поддерживает более 70 семей, в которых есть неизлечимо больные дети. Со стороны этих и других семей поступил целый ряд обращений в прокуратору относительно действий в отношении детского хосписа, которые прокуратура отказалась рассматривать, поскольку большинство были направлены через возможности электронной почты.
Вместе с тем исполком 18 ноября 2020 г. попытался назначить на должность директора негосударственной организации врача дома ребенка, главного внештатного специалиста по детской палеотивной помощи Ирину Добренко. Что стало достаточно интересным прецедентом, который продемонстрировал отношение местных властей к общественным организациям.
В результате Ольга Величко на данный момент была вынуждена уехать в Литву и руководить удаленно, поскольку со стороны милиции поступили угрозы ее ареста. Она работает в детском хосписе в Вильнюсе и оказывает помощь литовским палеотивным детям.
Что нам показывает этот пример? На данный момент чиновники Беларуси не готовы взаимодействовать с общественными организациями и людьми с альтернативной гражданской позицией. Вместе с тем есть стремление отчитываться результатами, достигнутыми данными организациями, в том числе для поднятия показателей в сфере здравоохранения и социальной политики. Попытки блокирования попыток использования благотворительных организаций для отчетов чиновников о реализации государственной политики вызывают нескрываемое раздражение и резкую реакцию со стороны местных властей.
Вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения и вести диалог с представителями чрезвычайно важных организаций местные власти выбирают сценарий оказания давления и в условиях правового дефолта используют для этого органы внутренних дел. Все это ведет к росту кризисных явлений в регионах и не способствует деэскалации ситуации и урегулированию политического кризиса, с которым столкнулась Беларусь.
Чиновникам в этих условиях необходимо пересмотреть стратегию свой деятельности, чтобы не входить в конфронтацию с нуждами людей и отказаться от формализма в своей работе. Только проявив мудрость и готовность к диалогу можно урегулировать те проблемы, с которыми столкнулась наша страна.
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