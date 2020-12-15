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Фото: Василий Федосенко, Reuters

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демократическая мечта и геополитическая реальность Проблемы демократического транзита

Мечта жить в своей демократической стране с развитой рыночной экономикой, неким аналогом Швейцарии, сама по себе прекрасна. Идеализированные представления о белорусской Швейцарии, с демократическими традициями, с минимальным вмешательством государства в стабильную рыночную экономику, с высоким уровнем жизни местного населения, приводит в состояние фрустрации некоторых местных наблюдателей, желающих как можно быстрее такую картинку сделать былью. Мечтателям кажется, что достаточно массового прихода людей на площадь столицы, передачи власти в другие руки, и жизнь в стране потечет по новому руслу.Однако демократические изменения обусловлены не только устремлениям части населения, но и объективными возможностями данного социума. Только зрелое гражданское общество, взращенное на открытой конкурентной рыночной среде, способно принимать взвешенные и ответственные решения. Речь идет о частниках, таких экономических субъектах, которые доминируют в экономике и самостоятельно принимают решения, не паразитируя ни на чьих ресурсах и постоянно рискуя собственной прибылью. Пока доля таких экономических субъектов у нас невелика – госсектор превалирует, а некоторые частники используют госресурсы. И тех, и других к самостоятельным экономическим субъектам отнести нельзя.Трансформация постсоветского социума, как показала история последних десятилетий, движимая романтическими устремлениями реформаторов имела множество не самых удачных последствий. Попытки быстрого слома номенклатурного правления нигде не привели к доминированию цивилизованного рынка, более того, в отдельных регионах спровоцировали силовые варианты с участием власти или криминала. Особая структура экономических субъектов, возникшая при распаде административного советского рынка, включающая номенклатурное, разного рода предпринимательское и криминальное измерения, вынуждает нас считаться с данной реальностью и избегать резких трансформаций, чреватых социальными потрясениями.Кроме внутренних игроков, экономических субъектов внутри страны, на наши события влияют и внешние игроки. Опыт восточноевропейских стран и прибалтийских государств, относительно успешно вошедших в новое русло демократии и рынка, объясняется особой геополитической ситуацией между Западом и Россией того времени. После распада Советского Союза возможности России влиять на данные страны были ограничены. И тогда, опираясь на разностороннюю помощь Запада, новые демократии избежали не только внутренних социальных потрясений, но и традиционной реакции российской политики.Сегодняшнее время и положение Беларуси отличаются не встраиваются в тот опыт. Ныне Россия проводит активную внешнюю политику, заявляя о себе, как о ключевом геополитическом игроке. Риск уйти из сферы ее влияния для буферного государства вроде Беларуси, сегодня возрастает в разы. При новой геополитической ситуации рассчитывать на всестороннюю поддержку Запада не приходиться.Учитывая особые интересы внутренних и внешних игроков вокруг последних белорусских событий, по крайней мере, следует меньше всего руководствоваться романтическими устремлениями и обращать внимание на сложный внешнеполитический контекст.