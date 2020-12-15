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Семья выкопала труп умершей 12 лет назад дочери и выдала ее замуж за мертвеца

15.12.2020 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Семья выкопала труп умершей 12 лет назад дочери и выдала ее замуж за мертвеца
Скриншот видео: Orient Today
Об этом сообщает Orient Today.

Китайская традиция женить не имевших пары при жизни мертвецов насчитывает тысячи лет. По поверьям, благодаря этому обряду люди будут не одиноки в загробной жизни, а их родственникам на земле будет сопутствовать удача.

Сообщается, что женщина наложила на себя руки в 2008 году после ссоры с мужем. Его семья потратила большую сумму денег, чтобы устроить ей пышные похороны и положить в ее гроб золотые украшения. В ноябре 2020 года они обнаружили, что тело и драгоценности были украдены из могилы.

Выяснилось, что это сделали ее родственники. Они продали дочь семье неженатого мужчины, который погиб в автокатастрофе. 23 ноября семьи провели церемонию, похоронив мужчину и женщину вместе.

По словам живого супруга, родители его жены были недовольны тем, что ее похоронили отдельно от семейных могил. По поверьям китайцев, одинокая могила человека сулит его родственникам неудачи.
 
 
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Семья в Китае выкопала труп дочери, умершей 12 лет назад, и продала его в качестве невесты на «свадьбу призраков» за 80 тысяч юаней.
 
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