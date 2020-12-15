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Оценен вред от оставленного у кровати на ночь смартфона

15.12.2020 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оценен вред от оставленного у кровати на ночь смартфона
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нет никаких научных доказательств того, что длительное нахождение рядом с телефоном может навредить здоровью человека. Он подчеркнул, что в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2014 года говорится, что корреляция между повышенным риском развития различных заболеваний и использованием смартфона не была найдена. Таким образом эксперт сделал вывод, что нет ничего плохого в том, чтобы хранить гаджет у кровати.

Кузьменко также советует долго не смотреть в экран смартфона, лежа на кровати, так как это может навредить зрению. Помимо этого, специалист рекомендует не использовать телефон в течение часа до сна.

Ранее ученые Ланкастерского университета в Великобритании опровергли мнение, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя. В ходе исследования они выяснили, что само по себе время, проведенное за телефоном, никак не влияло на психическое здоровье участников.
 
 
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Эксперт оценил вред от оставленного у кровати на ночь смартфона.
 
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