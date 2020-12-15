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Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена

15.12.2020 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена
Фото из микроблога Джо Байдена

В общей сложности за Байдена, передает Би-би-си, было отдано 306 голосов выборщиков, за действующего президента Дональда Трампа — 232 голоса (для победы необходимо было набрать 270 голосов).

Теперь голосование выборщиков должен утвердить парламент (ожидается, что это произойдет 6 января).

По словам победителя, в США восторжествовала воля народа.

 
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Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.
 
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