Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена

Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.



Фото из микроблога Джо Байдена

В общей сложности за Байдена, передает Би-би-си , было отдано 306 голосов выборщиков, за действующего президента Дональда Трампа — 232 голоса (для победы необходимо было набрать 270 голосов).

Теперь голосование выборщиков должен утвердить парламент (ожидается, что это произойдет 6 января).

По словам победителя, в США восторжествовала воля народа.