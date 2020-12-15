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Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена
Источник материала: Навiны
Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.
В общей сложности за Байдена, передает
Теперь голосование выборщиков должен утвердить парламент (ожидается, что это произойдет 6 января).
По словам победителя, в США восторжествовала воля народа.
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Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.
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