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Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня утром на погоду в стране будет влиять малоактивный атмосферный фронт, а днем — область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (их вероятность составляет 5-10%).
В большинстве районов сгустится туман (объявлен оранжевый уровень опасности). Местами гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня утром на погоду в стране будет влиять малоактивный атмосферный фронт, а днем — область повышенного атмосферного давления.
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