Рабочая группа по подготовке проекта Избирательного кодекса представила предварительный вариант

Созданная в сентябре по инициативе штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской рабочая группа по подготовке проекта нового Избирательного кодекса (ИК) на круглом столе в Минске вечером 14 декабря представила предварительный вариант документа.





В его подготовке приняли участие представители 13 организаций и инициатив: Белорусского конгресса демократических профсоюзов, Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической партии (Громада), Белорусской социал-демократической Грамады, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия, движения «Страна для жизни», движения «За свободу», кампании «Право выбора», Молодежного блока, Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и организации «Европейский диалог», а также отдельные граждане.

Основные предлагаемые для внесения в ИК новшества представил член политсовета ОГП Лев Марголин. По его словам, рабочая группа ставила перед собой такие задачи, как исключение неработающих норм из ИК, упразднение двухпалатной системы парламента и восстановление в правах Верховного Совета, ликвидация субъектности трудовых коллективов при выдвижении кандидатов и наблюдателей на выборах всех уровней, отмена возможности отзыва депутата и упрощение структуры избирательных округов.

«В целом необходимо сделать ИК прозрачным, демократичным, не допускающим двояких толкований», — сказал Марголин.

В общей части ИК предложено убрать ссылку на иные законодательные акты, предоставить активное избирательное право осужденным с сохранением их поражения в пассивном праве быть избранными.

При парламентских выборах — ввести смешанную избирательную систему: 110 депутатов избирать по мажоритарной системе и столько же по единому многомандатному округу от политических партий.

По мнению разработчиков проекта, областные и минскую городскую избирательную комиссии нужно формировать только для проведения выборов в местные советы.

Предлагается значительно расширить права и возможности наблюдателей, в том числе на получение информации, фото- и видеосъемку, наблюдение за досрочным голосованием, а также сократить полномочия президента в отношении выборов и референдумов.

Следующая инициатива — введение института принятия присяги и письменного обязательства членами избиркомов, изменение порядка формирования ЦИК: шесть человек могут делегироваться парламентом и столько же — по одному от каждой области. Сейчас членов Центризбиркома назначает президент, а также избирает Совет Республики.

Разработчики уверены в необходимости закрепить право партий на назначение своих представителей в окружные, территориальные и участковые комиссии по выборам, разрешить предвыборную агитацию в период сбора подписей.

Уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в рамках избирательных кампаний предлагается сохранить, если предполагается более 100 участников акции. «Эта норма вызвала достаточно жаркие споры, потому что некоторые считают, что вообще не надо никакого уведомления, что мы имеем право проводить массовые мероприятия, и не только во время выборов без всякого согласования, — пояснил политик. — Но мы исходили из того, что, поскольку на выборах могут сталкиваться разные мнения, чтобы не было никаких эксцессов, милиция (я думаю, что это будет уже полиция) должна быть готова, поэтому нужно сообщать о таких планах».

Также предложено сделать обязательным участие кандидатов в президенты в дебатах в прямом эфире, до 10 раз увеличить предельный размер избирательных фондов кандидатов.

Авторы выступают за сокращение периода досрочного голосования и введение документального подтверждения необходимости проголосовать досрочно; за уточнение порядка хранения ящиков для голосования, введение исчерпывающего перечня причин для голосования на дому.

В проекте подробно расписан порядок подсчета голосов избирателей. Основные его элементы — демонстрация присутствующим каждого бюллетеня и оглашение волеизъявления по нему, а подсчет голосов должен вестись вслух.

В особенной части ИК предлагается установить единую дату президентских выборов (последнее воскресенье октября), в два раза (до 50 тыс.) сократить необходимое для регистрации кандидатом в президенты количество подписей, а также норму о том, что назначать территориальных координаторов инициативных групп можно на усмотрение претендента.

Еще одна идея заключается в том, чтобы отсутствие в декларации имущества, внесенного в официальные реестры, за исключением имущества за рубежом, не являлось основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты.