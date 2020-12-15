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Как выглядят «трешки» в Минске до 65 тысяч долларов, где можно жить (есть даже за 58)

15.12.2020 07:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ноябре цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке снизилась на 4,2%. Поэтому мы решили взглянуть, сколько стоят и как выглядят «трешки» до 65 тысяч долларов, в которых можно сразу жить (хотя бы первое время). Показываем.

Возле «Партизанской»

За 58 тысяч долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1962 года на улице Народной, 22. Площадь — 56,4 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра. Балкона нет.




На полу — ламинат и плитка. Окна — пластиковые. В санузле — плитка.





Квартира находится недалеко от метро, но на первом этаже, и в ней нет балкона. Зато стоит она всего 58 тысяч.

Возле «Ковальской слободы»

За 59,9 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1972 года на улице Воронянского, 54. Площадь — 50,3 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.



В квартире есть стеклопакеты, металлическая входная дверь, ламинат и линолеум, встроенная кухня с техникой.





Квартира находится близко к центру и возле новой станции метро «Ковальская слобода».

Возле Киевского сквера

За 62,9 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1963 года на улице Каховской, 34. Площадь — 55,6 квадратного метра. Площадь кухни — 6 метров. Балкона нет.




В квартире — входная металлическая дверь, стеклопакеты, на полу — ламинат и плитка, потолки — натяжные. В 2019 году сделан капитальный ремонт дома с заменой коммуникаций.





Квартира находится в хорошем районе недалеко от центра, но на первом этаже, и в ней нет балкона.

В Чижовке

За 64 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1970 года на улице Уборевича, 66 корпус 1. Площадь — 49,5 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкона нет.




В квартире заменена электрика и сантехника, стоят окна ПВХ, стены выровнены. В стоимость входит встроенная кухня, также плита, вытяжка, посудомоечная машина, микроволновка, духовой шкаф. В гостиной — корпусная мебель, в детской — встроенный шкаф, в прихожей — шкаф-купе.





В квартире визуально сделан неплохой и универсальный ремонт, но она находится далеко от центра и метро, а также в ней нет балкона.

Возле «Партизанской»

За 64,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1961 года на Партизанском проспекте, 38. Площадь — 56,3 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть.




В квартире — входная металлическая дверь, стеклопакеты, на полу — линолеум в жилых комнатах, в коридоре и кухне — плитка. Встроенная кухня со встроенной бытовой техникой, плюс два встроенных шкафа-купе. В санузле — плитка и душевая кабина.





Квартира находится близко к метро, также в ней есть балкон.

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Теги: Минск
 
 
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В ноябре цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке снизилась на 4,2%. Поэтому мы решили взглянуть, сколько стоят и как выглядят «трешки» до 65 тысяч долларов.
 
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