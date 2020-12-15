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Задержанные на акции пенсионеры тоже попадают под «административку»

15.12.2020 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый понедельник на Марш в Минске выходят пенсионеры. Милиция начала админпроцесс в отношении 100 человек с акции протеста.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях сегодня на территории Минска установлено более 100 граждан, в отношении их начат административный процесс.

В ведомстве уточнили, что 14 декабря в столице прошло несанкционированное массовое мероприятие, участники обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.
"Граждане неоднократно предупреждались о привлечении к установленной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях",- подчеркнули в ГУВД.

Уже известно, правоохранители не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания. 
Стало известно, что в понедельник были задержаны мать и дочь 68 лет и 89 соответственно, их встречали близкие. «Летом бабушка сама сходила в магазин, купила смартфон, — описывает TUT.BY 89-летнюю бабушку Наталья. — Мы ей подключили телеграм, поэтому она в курсе происходящего.
Примерно в 21.00 задержанных на марше начали выпускать из Ленинского РУВД.

Как сообщают правозащитники отпустили не всех - некоторых отправят до суда в ИВС на Окрестина.

видео tut.by
 
Теги: Минск
 
 
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Каждый понедельник на Марш в Минске выходят пенсионеры. Милиция начала админпроцесс в отношении 100 человек с акции протеста.
 
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