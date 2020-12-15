Задержанные на акции пенсионеры тоже попадают под «административку»

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях сегодня на территории Минска установлено более 100 граждан, в отношении их начат административный процесс.





В ведомстве уточнили, что 14 декабря в столице прошло несанкционированное массовое мероприятие, участники обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.

"Граждане неоднократно предупреждались о привлечении к установленной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях",- подчеркнули в ГУВД.





Уже известно, правоохранители не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания.

описывает TUT.BY 89-летнюю бабушку Наталья. — Мы ей подключили телеграм, поэтому она в курсе происходящего. Стало известно, что в понедельник были задержаны мать и дочь 68 лет и 89 соответственно, их встречали близкие. «Летом бабушка сама сходила в магазин, купила смартфон, —TUT.BY 89-летнюю бабушку Наталья. — Мы ей подключили телеграм, поэтому она в курсе происходящего.

Примерно в 21.00 задержанных на марше начали выпускать из Ленинского РУВД.





Как сообщают правозащитники отпустили не всех - некоторых отправят до суда в ИВС на Окрестина.

видео tut.by