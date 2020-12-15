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В России сгорел дом престарелых. 11 человек погибли
Источник материала: Onliner
Прошедшей ночью в башкирской деревне Ищбулдино загорелось здание 1960 года постройки, в котором располагался дом престарелых. Сигнал добровольной пожарной команде поступил в 2:54 по местному времени (0:54 по московскому). К приезду добровольцев в 3:17 из 16 постояльцев погибли 11. Об этом стало известно из
Здание сгорело полностью. Нафиков сообщает: несмотря на то, что сработали извещатели, из огня удалось вывести только пятерых. В экстренных службах уточнили, что персонал смог спастись, погибли только пожилые постояльцы.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности,
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Прошедшей ночью в башкирской деревне Ищбулдино загорелось здание 1960 года постройки, в котором располагался дом престарелых. Сигнал добровольной пожарной команде...
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