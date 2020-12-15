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В России сгорел дом престарелых. 11 человек погибли

15.12.2020 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошедшей ночью в башкирской деревне Ищбулдино загорелось здание 1960 года постройки, в котором располагался дом престарелых. Сигнал добровольной пожарной команде поступил в 2:54 по местному времени (0:54 по московскому). К приезду добровольцев в 3:17 из 16 постояльцев погибли 11. Об этом стало известно из сообщения главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова.

Здание сгорело полностью. Нафиков сообщает: несмотря на то, что сработали извещатели, из огня удалось вывести только пятерых. В экстренных службах уточнили, что персонал смог спастись, погибли только пожилые постояльцы.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС. По данным МЧС, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев, здание пансионата эксплуатировалось как частный жилой дом и в нем не было систем пожаротушения.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

 
 
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Прошедшей ночью в башкирской деревне Ищбулдино загорелось здание 1960 года постройки, в котором располагался дом престарелых. Сигнал добровольной пожарной команде...
 
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