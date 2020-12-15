Белоруски возмущены Conte: «У всей страны сердце разрывается из-за Хижинковой»

Еще накануне белорусские женщины из разных городов в знак солидарности с политической узницей Ольгой Хижинковой, которая является лицом и ногами бренда Conte, запустили флэшмоб #ЯМыХижинкова, фотографируясь с колготками гродненского производителя. И вот – многих постигло разочарование.
На официальной странице белорусского бренда в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга шоумена Павла Воли.
Белорусы массово отреагировали на новую модель. В комментариях – сотни дизлайков и возмущенных комментариев.
«А написать что-нибудь в поддержку Ольги Хижинковой не желаете?! Как же так???»
«Заказал партию колготок любимой, но теперь отменяю заказ в знак поддержки Оли Хижинковой».
«Ямы хотим здесь видеть Олю!»
«А как же Оля!? Почему наши колготки рекламирует человек из другой страны? В то время, когда у всей страны сердце разрывается из-за Ольги Хижинковой, вы мало того, что трусливо промолчали, так еще и запросто заменили ее другим лицом. Полное разочарование и бойкот продукции».
«Ужасно так поступать в сложившейся ситуации!»
Тем временем в большинстве столичных магазинов полки демонстративно заставлены колготками, на упаковке которых лицо именно Хижинковой. Сама «Мисс Беларусь 2008», тем временем, уже больше месяца находится за решеткой на Окрестина.